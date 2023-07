Floreffe: les 110 ans de l'harmonie Saint-Charles fêtés en fanfare

Un anniversaire auquel assistaient les musiciens de la Banda Musicale et les majorettes de Prata di Porderone. "Depuis la signature de la charte du jumelage le 14 août 1988, nous avons multiplié les échanges avec la fanfare de Prata, rappelle Joseph Zanussi, président de l’Harmonie et du comité de jumelage. Une vingtaine de musiciens et trois majorettes ont fait le déplacement avec Maurizio Rosseto, échevin des associations, et Alexandra Cereser, échevine de la jeunesse et de l’enseignement."

Arrivés vendredi, les amis italiens ont déposé les valises dans les familles d’accueil avant de participer à une première répétition avec les musiciens floreffois. Le samedi, les Pratais sont partis à la découverte de la capitale wallonne, agrémentée d’une balade sur la Meuse.

Avant une réception officielle à la Commune, les musiciens se sont retrouvés, dimanche matin, dans le parc communal pour un dépôt de fleurs au monument aux morts. Ils ont interprété les hymnes nationaux.

Olivier Trips, accompagné de Philippe Jeanmart, échevin du jumelage, a adressé des remerciements aux échevins de Prata et à la bande musicale pour leur présence. "Certains anciens se souviennent peut-être de l’accueil et du séjour mémorables organisé par notre comité de jumelage en 1988. Il convient de rappeler le rôle majeur joué par Luigi Agnoletto, président des anciens mineurs de Prata, qui fit plus qu’encourager le sindaco de l’époque à accepter la demande de jumelage. "

L’après-midi, un carrousel musical a réuni dans la grange de l’abbaye les fanfares de Rhisnes, Marche-en-Famenne, Courrière ainsi que l’harmonie locale et la banda de Prata. Pour clôturer ce grand moment musical, les musiciens ont interprété en commun Storie di Tutti i giorni, avant de partager le verre de l’amitié.