Les infrastructures de la salle communale, du centre sportif et les environs résonnent de toutes parts des cris et rires d’enfants. La plaine de vacances, initiée par les autorités communales et placée sous la direction d’Angélique Vassart du service Accueil temps libre, épaulée par Thomas Leclercq, fait recette. "Du 10 au 27 juillet, nous accueillons 180 enfants par semaine, encadrés par 35 moniteurs."

La plaine de vacances est un lieu de rencontre et de socialisation. On joue ensemble, on partage la vie de tous les autres enfants. Outre les activités sportives au hall, les jeux dans le village ou les bois, les bricolages, les activités extérieures sont multiples comme une journée au Mont Mosan, à Walibi, au lac de Bambois ou encore au parc de la citadelle. Pour les plus grands, une activité laser game et paintball figurent au programme.