Tarcienne: un ouvrage en hommage aux enseignants et à la jeunesse

"Ce parcours va m’amener, à mi-carrière, à la direction d’une école, et sera jusqu’au bout un long apprentissage, explique-t-il. Ce témoignage reprend mes impressions mais aussi mon évolution personnelle, au fil du temps. Et ce sont 60 ans d’histoire de vie à l’école, de la maternelle à la retraite, qui sont balayés, en laissant aussi un peu d’espace pour des pistes de réflexion."

À Tarcienne, fraîchement retraité, Luc Degrande ne s’est pas longtemps posé des questions sur la manière dont il allait remplir ses journées. Lui qui, pendant de nombreuses années, a écrit des centaines de pages, sans avoir le temps de mettre un point final à un roman, s’est lancé dans l’écriture, avide de rattraper le temps perdu.

Un incident jamais oublié

L’an dernier, c’était une première publication avec la nouvelle "Le Testament", aux éditions Lamiroy, qui venait saluer cette nouvelle vie. Au début de cette année, c’est un premier roman, "La boussole", qui a été publié par Le Lys Bleu Éditions. Et depuis peu, "Semeurs d’avenirs" est disponible dans les librairies.

"Au départ, il y avait près de 400 pages et puis, j’ai jeté un regard critique sur les témoignages qui illustraient ces 60 années, confie l’auteur. J’ai un peu sabré de manière à rendre la lecture la plus fluide possible." Ce qui a échappé aux ciseaux de Luc Degrande, c’est le témoignage qu’il livre concernant un incident avec sa prof de math: "J’ai vraiment eu l’impression d’être traité comme un chien. Je me suis dit que jamais je n’aurais cette attitude avec des jeunes. Et pour bien marquer ma désapprobation sur la manière dont ce professeur me traitait, j’ai quitté la classe à quatre pattes, en aboyant".

Cet épisode ne sera jamais oublié et, dans son parcours d’enseignant, Luc Degrande sera attentif à ses relations avec les élèves.

Ne pas perdre sa spontanéité

Il évoque aussi les grèves et les espoirs d’avoir des classes de taille raisonnable, les combats du professeur qui veut faire réussir ses élèves, ses interrogations quand le directeur qu’il est devenu est submergé de chiffres, de diagrammes sur l’échec scolaire, de classes surabondantes dans certaines options.

"Aujourd’hui, tout est mesuré, calibré, contraint, et l’enseignant a moins de liberté, constate-t-il. Mais je lui souhaite de ne pas perdre sa spontanéité, de faire de temps en temps comme il le sent." Et de conclure: "Ce livre est avant tout un acte de foi dans la jeunesse. C’est un hommage à toutes les personnes qui croient en la capacité d’évolution des jeunes et y consacrent toute leur vie professionnelle. Ce sont des"Semeurs d’avenirs".