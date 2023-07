Le KIKK festival revient cet automne à Namur: 4 jours pour se mettre dans le bain de l’évolution technologique

Par ce festival international des cultures numériques et créatives, les organisateurs souhaitent rassembler, inspirer et mettre en lumière les projets les plus innovants mêlant art, science et technologie au travers de conférences, rencontres, expositions et démonstrations. Pendant quatre jours, cet événement promet une découverte des évolutions d’un monde foisonnant et bouillant, de mieux en comprendre les codes et d’interroger ses enjeux.

Cette année, le thème "Bodies of water" permettra d’explorer la question des relations entre l’eau et le phénomène de la vie au sein de l’exposition d’art numérique KIKK in Town. Un programme pour les professionnels et un second pour le grand public sont prévus.

Planning pour les professionnels

Diverses activités réservées à des acteurs des cultures numériques, graphistes, designers, artistes, chercheurs et autres créatifs, offriront de nombreuses opportunités de s’inspirer, de découvrir des projets novateurs et de lancer des collaborations.

Au programme, des conférences avec près de 40 intervenants de renommé internationale partageront leurs parcours, projets et réflexions sur les dernières tendances du secteur.

Les jeudi 26 et vendredi 27 octobre, le KIKK Market proposera aux professionnels des journées BtoB. Dans cet espace de démonstration et de vente, entrepreneurs belges et internationaux présenteront des innovations technologiques. Cette année, pour la première fois, le KIKK Market s’articulera autour de quatre thématiques: Music Tech, Ed Tech/Kids Tech, Design et Réalité étendues.

Des workshops et des masterclasses seront organisés le samedi 28. On pourra y retrouver divers ateliers portant sur de nombreuses technologies et techniques (codage, IA, machine learning, XR/VR, data, etc.).

Le Creative Village, cœur du festival, accueillera un espace dédié au réseautage ainsi que des pavillons internationaux mettant en lumière les écosystèmes créatifs des pays les plus actifs du secteur des cultures numériques.

Les professionnels pourront aussi retrouver une plateforme de mise en relation leur permettant de rentrer facilement en contact les uns avec les autres. Dans la même idée, un espace de rencontres et de speed jobbing sera mis à disposition des recruteurs des industries créatives et des talents en recherche de collaborations ou d’un emploi.

Un accès grand public

Pendant les quatre jours, le grand public aura accès au KIKK Market qui se tiendra sous le grand chapiteau sur la place d’Armes. Ouvert à tous et gratuit, cet espace sera l’occasion de rencontrer des créateurs et de tester un large panel d’innovations technologiques, artistiques et économiques.

Tout au long du festival, des workshops mettront à disposition du jeune public des ateliers ludiques d’initiation aux technologies.

Le KIKK in Town sera également accessible au grand public, au prix de 5€ pour les + de 15 ans et gratuit pour les plus jeunes. La ville sera transformée en musée à ciel ouvert, présentant un parcours de près de 60 œuvres et installations d’art numérique, tantôt monumentales, tantôt interactives. L’exposition "Capture #2", disposée au Pavillon, sera l’une des étapes immanquables de cet événement. Cette présentation sera un instantané de la création artistique et digitale belge qui permettra à une vingtaine d’artistes de capturer et d’évoquer le monde par le biais des technologies numériques.

Durant les quatre jours, des activités de networking, un bar et des soirées seront proposées à tous.

Les tickets sont disponibles sur le site provisoire du KIKK festival 2023 : www.kikk.be

Les projets de l’ASBL KIKK sont accessibles sur le site: galaxy.kikk.be