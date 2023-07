Houyet : vide juridique pour la maman bourgmestre Hélène Lebrun, empêchée pour cause de maternité

Cela semble tout simple, résumé de la sorte, mais dans la réalité de ce statut particulier de jeune femme cheffe d’un exécutif local, c’est beaucoup plus compliqué… et totalement discriminatoire, par rapport à d’autres fonctions politiques. Les députées des Parlements de ce pays, pendant leur repos de maternité, touchent leur salaire, la période d’absence est assimilée à une période d’activité. Rien de tout cela pour les bourgmestres au féminin ou les échevines. Si elles sont malades et remplacées pour cette raison, là, elles touchent leur traitement. Par contre, le congé de maternité, même attesté par un certificat médical, n’entre pas en ligne de compte.

Le cas concret d’Hélène Lebrun: elle va se trouver en période dite de "protection de la maternité" et doit obligatoirement arrêter toute activité professionnelle. Mais le traitement de bourgmestre, c’est fini. Elle désigne pour la remplacer l’échevin Étienne Marot, qui touchera la différence de traitement entre un mandat scabinal et mayoral durant l’empêchement de la bourgmestre. Un autre "trou" sera parallèlement bouché au conseil communal durant l’absence d’Hélène Lebrun: un suppléant va momentanément monter. Il s’agit de Philippe Lambert, actuellement conseiller de l’Action sociale.

Surprise quand elle a été concernée

Étienne Marot sera donc bourgmestre faisant fonction durant l’absence de la mayoresse. Une "promotion" qui lui reste toutefois en travers de la gorge, au regard des normes en vigueur pour les congés de maternité, au sein des exécutifs locaux. Son commentaire: "Ces lois ont été faites par de vieux hommes."

La principale intéressée nous explique qu’elle a été à la pêche aux informations dès le début de sa grossesse. Pour conclure qu’il y a un sérieux problème pour les jeunes femmes qui s’engagent en politique et percent comme elle au niveau local. Et encore, Hélène Lebrun a la chance d’exercer un mi-temps en dehors de la Commune: elle est assistante parlementaire de François Bellot (député wallon MR). Donc, salariée de ce côté. Son "parachute social" se trouve de ce côté, même si c’est au prorata d’un temps partiel.

Le cas le plus problématique n’est donc pas celui d’Hélène Lebrun, même si elle le trouve injuste et discriminatoire, mais celui de membres d’un exécutif communal ne bénéficiant pas par ailleurs d’un régime de sécurité sociale lié à une autre activité ou un autre statut (salarié du privé, fonctionnaire etc.). Même s’il y a alors possibilité de cotiser pour avoir une couverture minimale en soins de santé et en indemnités.

"On n’a pas pensé aux femmes"

Interrogé sur la problématique des maternités de bourgmestres ou d’échevines en 2021 par la députée wallonne Caroline Cassart (MR), le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS), avait convenu de la nécessité de trouver une solution pérenne. D’autant plus complexe, dixit le ministre, "que la situation n’est pas imputable aux dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, mais résulte de la loi fédérale. Seul ce niveau de pouvoir est donc compétent pour décider d’une modification législative".

Ou comment des politiques sont, eux aussi, confrontés à la lasagne institutionnelle. La bourgmestre d’Houyet s’en rend compte: "Le statut du mandataire est fédéral, les modalités de son remplacement et les différentes possibilités, c’est le CLDR (Région). On n’a pas vraiment pensé aux femmes en politique." En tout cas, pas à certaines.