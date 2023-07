Fernelmont: la Shoah expliquée en 19 panneaux

En 2019, Pol Sobol, survivant du tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz, est venu apporter son témoignage devant une belle assemblée, au centre sportif, un an avant son décès, en 2020, à l’âge de 94 ans.

Parcours en plein air

Le sentier de la mémoire dédié, à la Shoah, débute dans le prolongement de la rue du Vicinal, à Noville-les-Bois. Avant de s’engager sur le parcours, jalonné de 19 panneaux narrant l’effroyable histoire de la Shoah (catastrophe en hébreux), le visiteur est invité à prendre un petit caillou blanc dans le panier à cet effet et à le déposer à la fin de la promenade. Ceux-ci seront ensuite maçonnés pour créer un petit monument symbolisant le devoir de mémoire qui nous incombe afin que pareille horreur ne se produise plus. Ce chemin didactique a officiellement été inauguré le samedi 8 juillet par les autorités communales. La bourgmestre Christelle Plomteux a salué le travail de Georges Lognay, Fernelmontois et membre de "Territoires de la Mémoire", à la base de ce projet ainsi que le soutien de l’échevin de la Culture, Didier Delatte. Des remerciements ont également été adressés aux différents services communaux qui ont participé et de conclure: "Qu’importent nos obédiences, je suis convaincue que c’est ensemble, avec vous, que nous réussirons à vaincre les obscurantismes qui gangrènent nos démocraties, qui montent les personnes les unes contre les autres".

L’exposition est visible jusqu’au 10 octobre 2023.