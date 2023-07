Thy-le-Bauduin: des médailles pour les jeunes marcheurs

En ce deuxième dimanche de juillet, c’était donc la grande fête annuelle pour tous les habitants de Thy-le-Bauduin. Le petit village, si paisible l’année durant, était en effervescence, dès le jeudi soir, à l’occasion des essais de costumes à la salle communale. Vendredi, les derniers préparatifs de la fête ont eu lieu avant le départ des festivités le samedi en début d’après-midi.

Les retrouvailles

À la salle communale, les marcheurs et le public étaient très heureux de se retrouver, comme chaque année, pour la fête annuelle de la Saint-Pierre. Les premiers verres se sont entrechoqués pour trinquer à la santé de la marche et des retrouvailles. Parmi les marcheurs, nous avons rencontré Pierre Gonthier qui marche dans la dernière guérite depuis pas mal d’année déjà.

Il nous explique son parcours. "Je suis originaire du village et j’y marchais avec la fanfare d’Hanzinne. Lorsque la fanfare a changé, je souhaitais encore marcher et je suis allé voir le responsable de la dernière guérite pour demander l’autorisation de rejoindre leurs rangs. Il m’a fait passer un petit examen de conscience: sais-tu boire ? Je lui ai répondu que j’étais musicien. Il m’a répondu que c’était une bonne référence et j’ai été engagé sur le champ", nous raconte-t-il, le sourire aux lèvres.

Aujourd’hui, Pierre et ses amis se surnomment "les vîs r’naux" (les vieux renards) parce qu’ils font partie des plus anciens marcheurs du village. Ils referment d’ailleurs la compagnie et ont l’honneur de porter la statue de saint Pierre.

Le départ pour la prise des drapeaux

Après le ou les premiers verres partagés, il était temps pour les marcheurs de se mettre en route en direction de l’église pour la prise des drapeaux, premier moment officiel du week-end. Celui-ci a été suivi de bien d’autres, comme le tour d’honneur en mémoire des victimes des deux guerres ou encore la remise des décorations, après la grand-messe du dimanche, en l’honneur de saint Pierre.

Tout au long du week-end, les marcheurs ont défilé sous le soleil, la chaleur mais surtout la bonne humeur et la convivialité qui caractérisent les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. L’apothéose du week-end s’est déroulée, dimanche soir, avec la rentrée de saint Pierre à l’église, devant un public toujours très nombreux et jamais lassé par ce spectacle à la fois émouvant et haut en couleur.