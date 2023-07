Havelange : quand les Toursiveûx jouent à la téléréalité, ça se moque

Chaque année, un thème est accroché au chapitre. Cette fois, c’est de la téléréalité dont on s’est bien moqué. Comme à l’habitude. On est toursiveû ou pas.

À la fontaine, où en 1999 la Commune concrétisait la reconnaissance officielle de la confrérie comme patrimoine culturel communal, les confrères ont versé une rasade d’élixir d’éternelle jeunesse, cuvée 2023, car lui seul est capable de garantir l’immortalité de la confrérie.

Il ne manquait plus à Georges Ier qu’à accueillir invités et public.

Et entre les différentes saynètes où on se moqua de The Voice, L’amour est dans le pré et autre Koh-lanta, on a procédé à des intronisations. De futurs confrères, Elise Pirsoul et Franck Fensie et d’aspirants, Cécile Fluzin et Maud Mahy. Sans oublier des intronisés d’honneur, tous des Havelangeois: Béatrice de Lamotte, Claudine Cobut, Thomas Steenhaut, Michel Corbiaux, Fabienne Moiny et Pascal Monseu. Ces derniers jurant d’être tournés vers la jeunesse, Georges Ier, serpe en main, leur a dit: "Par le tilleul et l’élixir et devant notre serpe vénérable, nous vous octroyons le titre compagnons Toursiveûx."