Havelange : 535 000 € pour la création d’un parc rural

"À travers ce parc, nous souhaitons proposer un espace public accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, qui soit axé sur l’environnement et la biodiversité. Des aménagements verdurisés et une pièce d’eau ou un jardin de pluie seront ainsi prévus. Même si nous avons la chance de vivre dans une commune rurale, nous devons prendre en compte l’évolution de l’habitat, tous les Havelangeois n’ont plus nécessairement un accès à un espace vert lié directement à leur lieu de vie", relèvent Marc Libert, premier échevin en charge de l’Environnement et Nathalie Lambotte, présidente du CPAS.

"Évidemment, ce futur parc coexistera avec l’offre sportive que nous allons continuer à déployer sur le site puisque le schéma directeur prévoit de nouveaux terrains de tennis, une éventuelle extension du skatepark ou encore une piste finlandaise. Cette dernière, composée d’un revêtement souple constitué à partir de morceaux de bois et de sciure a l’avantage de préserver les articulations des marcheurs et joggeurs. Elle traversera d’ailleurs le parc", souligne Renaud Dellieu, échevin des Travaux.

Après les 500 000 euros reçus dans le cadre de l’appel à projets Cœur de village pour l’aménagement des abords de la maison communale, c’est une très bonne nouvelle. "Avec Nathalie Demanet, les membres du collège et l’administration, nous avons pour stratégie de préparer des dossiers en amont afin de répondre aux appels à projets. Le schéma directeur, élaboré à l’issue d’un processus participatif en impliquant les habitants, porte ses fruits ici. Dans le futur, il devrait nous aider dans l’assainissement et la reconversion du site de Symphorine que des nombreux Havelangeois attendent", conclut l’échevin des Finances Antoine Mariage.