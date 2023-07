Cet été, je fais le Festival d’Avignon, je monte la pièce de théâtre Rose et Massimo que j’ai écrite quand j’avais 20 ans. Elle parle d’amour. Massimo est un jeune homme oisif, qui accepte d’aller donner un cours d’italien pour sauver une histoire d’amour. C’est inspiré de tous les grands dramaturges que j’ai lus, Molière, Shakespeare, Dostoïevski… Toutes les grandes œuvres qui ont jalonné la littérature. Les littéraires vont kiffer, les autres aussi parce que c’est une histoire simple. Avignon, ça va me prendre tout le mois de juillet. En août j’avancerai sur mon roman, j’ai prévu ce mois-là pour traîner chez moi, écrire.

Pas de vacances sous les tropiques ?

Quand je reviendrai d’Avignon, j’irai voir mes parents à Namur. (NDLR: Félix vit à Paris) Toujours avec mon sac à dos, mon PC, je ferai des arrêts itinérants chez quelques potes pour bosser ici et là. Mon métier ne me permet pas de partir très loin, c’est très compliqué de s’octroyer des vacances. Le travail nous poursuit, on vérifie nos messages en permanence. Pour travailler, il me faut juste un téléphone. Au final, mes vacances se distillent dans mon travail, je voyage pas mal, je fais beaucoup de tournées. Ce n’est pas le genre de boulot dans lequel c’est anxiogène pendant un mois puis tu as besoin d’un mois pour t’en remettre. Le mois d’août et le mois de juillet, c’est pareil pour moi, à part qu’il fait beau.

Quitte à traîner, vous allez en profiter pour lire ?

Je suis un bon lecteur, le problème c’est que maintenant que c’est devenu mon travail, qu’on m’oblige à lire beaucoup de livres, la lecture plaisir a vraiment disparu. Quand tu as mangé du gâteau au chocolat toute la journée, tu n’en as plus beaucoup envie en rentrant. Pour l’instant, je lis le recueil de poèmes Après l’amour de Line Papin, une de mes amies, que j’ai rencontrée sur le plateau de Ça commence aujourd’hui. Ça parle de ce qu’il reste après l’amour. Elle a surmonté des choses pas sympas. Les poèmes, c’est bien pour lire entre les coups, quand tu as un peu de temps.

Quelles seraient vos vacances idéales ?

Il y a celles que j’aurais adoré prendre et celles qui sont incompatibles. J’aurais adoré aller vivre un an ou deux dans un autre pays, découvrir d’autres bandes d’amis, d’autres manières de manger. Apprendre une langue au sein des locaux, autant au Japon, qu’au Pérou, qu’en plein milieu de l’Espagne. C’est une sorte de regret. J’aurais aimé avoir deux vies. L’une complètement Apache, l’autre plus sédentaire.

Le voyage, c’est donc beaucoup dans votre tête ?

Oui, les livres aident beaucoup.