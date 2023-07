Éghezée : deux jours de tournage sanglant

Ce film raconte l’histoire d’un homme vivant dans la routine. Il est malade et habite avec son père qui est en chaise roulante et dans un état végétatif ainsi que son frère ayant perdu l’usage de la parole. Le film parle de la mort, de l’au-delà, des extraterrestres et de la maladie. Mais le titre découle d’une idée hors sujet.

"Cela m’est venu d’albums d’Indochine, groupe dont je suis fan, raconte Arno Pluquet . On y retrouve un titre qui est “Black sky” et un autre, “station 13”. Avec ces deux titres, je me suis dit que j’allais faire un film qui s’appellerait “Un ciel noir dans la station 13”."

L’aide d’un Éghezéen

Si la réalisation de ce tournage a pu se faire à Eghezée, c’est grâce à Albert Jeunehomme, ancien chef des travaux devenu comédien. "J’ai connu Arno sur un ancien tournage et il m’a voulu comme acteur sur celui-ci. Il m’a expliqué les différents lieux où il aimerait tourner et m’a demandé si je n’avais pas une station-service, une cuisine et un hangar à proximité les uns des autres. Et j’avais tout ça réunis à Eghezée. J’ai donc été trouver le bourgmestre pour avoir les autorisations, ce que j’ai eu directement. Et comme cela se faisait dans la région où j’habite, j’ai proposé à Arno de loger tout le monde et de prendre une partie des frais à ma charge. Par cette aide, je souhaite faire vivre le cinéma francophone qui n’est pas toujours bien reconnu, surtout quand il s’agit de films de genre. En plus de ça, j’ai un des rôles principaux, celui du père qui est dans un état végétatif, en chaise roulante et qui ne s’inquiète pas des meurtres qu’il voit passer."

Le reflet d’une réalité sombre

Pour réaliser ses scénarios, Arno Pluquet se base sur les drames sociaux, la pure vérité, la méchanceté de l’homme et du monde. "Par ce film, je veux faire passer un message sur l’empathie que l’on peut avoir pour les gens qui sont malades ou qui perdent un être cher. Je veux montrer qu’aux moments où l’on n’a pas toujours les paroles qu’il faut, être simplement présent pour les personnes peut suffire. Je souhaite aussi exposer l’idée que l’on ne doit pas se moquer des croyances qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Certaines personnes peuvent croire à une vie après la mort et d’autres non. Mais chacun est libre de penser ce qu’il veut, sans que l’on s’en moque."

Arno Pluquet tient à prévenir les spectateurs de certaines choses avant le visionnage de sa réalisation. "Il faut bien penser qu’on ne regarde pas un film hollywoodien, il n’y a donc pas ou très peu de budget. Il faut également apprécier l’humour noir, le second degré et l’horreur."

Peu de moyen

Comme ce long-métrage a été réalisé avec un très petit budget, il a fallu s’organiser correctement. "J’ai mis un peu d’argent de ma poche. Après, les preneurs de son et les cadreurs ont leur propre matériel, donc ils l’emportent avec eux. On rachète quelques bricoles mais tout le reste, on arrive à l’avoir grâce à la bonne volonté des personnes."

En ce qui concerne le casting, Arno Pluquet avait quelques idées de comédiens dès l’écriture du scénario. "Le premier rôle est joué par Hugues Hausman qui est un ami, j’ai écrit le rôle pour lui. C’est la même chose pour Albert Jeunehomme. Mais pour les autres, j’ai fait un casting parce que je n’imaginais pas les comédiens que je connais dans cette production."

Pour les comédiens, ce genre de réalisations peut demander beaucoup de travail. "Le personnage que j’incarne est relativement complexe et donc il y a des émotions qui ne sont pas toujours agréables et qu’il faut aller chercher loin, mais ça fait partie du métier. Explique Hugues Hausman, comédien depuis plus de 30 ans. J’ai toujours considéré le métier de comédien comme de l’artisanat. Il faut donc que la personne pour qui je travaille soit contente."

Après les deux jours de tournage à Eghezée et un troisième à Bruxelles, le montage devrait se terminer vers novembre, de quoi laisser espérer à Arno Pluquet de retrouver son film dans des festivals, et, pourquoi pas, trouver un producteur. Quant à Albert Jeunehomme, il espère pouvoir montrer ce que la ville fait localement.