Walcourt-Florennes: l'unité pastorale se rassemble à Tarcienne

Pour éviter que chaque paroisse ne travaille dans son coin et que les forces vives ne soient ainsi dispersées, la volonté de l’évêché est qu’elles se regroupent en unité pastorale tout en conservant leur spécificité. Dans la vallée de la Thyria et le long de la N5, dix clochers, à cheval sur les communes de Walcourt et de Florennes, ont posé les fondations de leur unité pastorale en 2018. Elles se sont regroupées au sein de l’unité pastorale Notre-Dame de la Thyria-N5. "Cette dénomination s’explique par le fait que certaines paroisses sont situées dans la vallée de la Thyria et d’autres le long de l’axe N5-E420. Notre attachement à la Vierge se reflète aussi dans le nom, de même que notre présence dans le monde actuel avec la N5", expliquent le curé Sébastian Galatanu et son vicaire Appolinaire Fiodemo.