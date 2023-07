Viroinval: 42 jeunes en Erasmus au Relais Verlaine

Les ateliers ont été conçus pour que la barrière de la langue ne soit pas un obstacle. Les animatrices et animateurs proposaient également de découvrir la culture de chaque pays lors de soirées à thèmes, de visiter des musées, de participer à des activités ludiques, de rencontrer les édiles locaux et de découvrir notre magnifique région.

Accroître la créativité chez les jeunes

Grâce à ce projet, les responsables et animateurs souhaitent surtout accroître la créativité. Celle-ci est un levier inestimable dans le développement des compétences qui aideront ces garçons et filles à devenir des adultes autonomes et responsables. De plus, vivre une semaine en immersion totale avec des personnes de pays allochtones aide ces jeunes à acquérir de nouvelles connaissances culturelles, linguistiques, sociales, de nouvelles pratiques artistiques, écologiques, technologiques. Ils peuvent étoffer leur réseau relationnel local et international. En bref, les projets internationaux Erasmus + développent l’autonomie et la prise d’initiatives.

La plupart du temps, les participants évoluent positivement et s’engagent dans un quotidien citoyen et responsable, en prenant des décisions favorables à leur évolution personnelle.

Pour clôturer cette semaine en beauté, les projets artistiques créés durant l’échange ont été exposés à Olloy-sur-Viroin, le jeudi 6 juillet, derrière le local Point Jeunes. C’était l’opportunité d’accueillir les habitants du village.

Toutes les personnes présentes ont pu participer à des ateliers en lien avec les techniques apprises durant cette semaine enrichissante.