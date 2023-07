Namur: Une cour végétalisée pour l’école maternelle de Saint-Servais

S’inscrivant dans le cadre du projet "Ose le vert, recrée ta cour", qui vise à la mise en place d’espaces scolaires extérieurs conviviaux et "nature bienvenue" dans les écoles maternelles et primaires de Wallonie, ce nouvel espace végétalisé a été entièrement réaménagé pour le plus grand bonheur de la centaine d’enfants des classes maternelles.

Directrice de l’établissement, Vinciane Rosart s’est dite satisfaite de voir ce projet arrivé à son terme. Prévu théoriquement pour une durée de 35 jours, ce chantier, qualifié de colossal, aura finalement duré 182 jours, avec deux mises à l’arrêt, notamment à la suite des inondations.

"Rien ne s’est passé comme prévu, explique Vinciane Rosart. L’immense pelleteuse s’est arrêtée pour plusieurs mois au milieu du chantier. On a découvert une ancienne piscine non remblayée dans les terrassements, avec sa tuyauterie, sa chaudière, etc. Une conduite d’eau a aussi été percée et des milliers de m³ d'eau ont inondé les couches souterraines." A cela on peut encore ajouter une fuite de gaz et la découverte d’une canalisation de gaz proche de la rupture, ce qui a nécessité le remplacement de celle-ci. Sans oublier, bien évidemment, le Covid qui a quelque peu retardé la finalisation du projet initié en 2019 et programmé en 2020.

Un espace vert, récréatif et convivial

D’un coût total de quelque 225.000€, les travaux et aménagements ont bénéficié d’un subside de 3.500 € de "Ose le vert", ainsi que d’une bourse de 10.000 € octroyée, dans le cadre d’un concours, par les magasins Brico. Montant qui a permis de construire une cabane de lecture, des range-bottes, un bac à sable, un plan incliné et une cabane de rangement.

"Outre la cour rénovée, nous disposons maintenant d’un vrai espace vert et d’un espace récréatif, convivial et accessible à tous" précise encore la directrice qui rappelle qu’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a également été créée.

Des travaux importants donc qui n’auraient pas été possibles sans l’intervention de "Wallonie-Bruxelles Enseignement" représenté, lors de l’inauguration, par son administrateur général, Julien Nicaise. Invité à prendre la parole, celui-ci s’est déclaré heureux d’inaugurer ces nouveaux aménagements et s’est félicité de la mobilisation autour de ce projet.

Présent également, le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, n’a pas caché, quant à lui, son étonnement de découvrir un tel écrin de verdure et un endroit aussi calme à proximité de la ville. Un lieu qui, selon ses dires, a de quoi faire pâlir d’envie bien des écoles communales.