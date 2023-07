Namur: un nouveau départ pour le orgues de l'église Saint-Loup

Ils ont traversé les siècles et s’apprêtent dorénavant à connaître une seconde jeunesse ! Les 26 et 27 octobre prochains, les orgues de tribune et de nef de l’église Saint-Loup seront inaugurés lors de deux soirées musicales, en préambule d’un programme culturel ambitieux. Après plusieurs mois de restauration, c’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour ces instruments de musique que l’usure du temps n’a pas épargnés. "Les orgues étaient devenus aphones et désarticulés à la suite de la restauration de l’église durant trente ans", raconte Thierry Lanotte, président de l’ASBL "Orgues de Saint-Loup", créée pour en assurer la mise en valeu. Il était alors nécessaire de proposer un grand orgue à la hauteur de ce joyau architectural de l’art baroque.