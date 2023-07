Chargements et déchargements mis en pause sur les quais de Sclayn et Sclaigneaux

Depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, les habitants de la rue du Bord de l’eau à Sclayn ont appris qu’il n’y aurait plus d’activités de chargement et déchargement de l’autre côté de la Meuse, quai des Bateliers. Mais cette information est à nuancer. Tout d’abord, la concession de Lhoist n’a pas été renouvelée au 31 décembre 2022. "Ils ont pu continuer quelques mois pour réaliser les derniers chargements et nettoyer les lieux, commente-t-on du côté du Port autonome de Namur (PAN), propriétaire du lieu. C’était ensuite le cas pour l’entreprise BPM. L’état des lieux a récemment été réalisé. Ce qui signifie qu’il n’y a, aujourd’hui, plus aucun exploitant au quai des Bateliers."