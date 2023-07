Le Royal cercle de voile de Dave invite à prendre le large dès 8 ans (Photos)

Ces habituels constats météorologiques n’entament en rien le moral des troupes au moment de larguer les amarres. Que du contraire. Voilà trois ans que le club n’avait plus tenu de journées portes ouvertes. "Il y a eu le Covid bien sûr, précise Bernard Wathelet, président du RCVD. Mais l’an dernier, nous avons pu célébrer nos cinquante ans d’existence. Nous sommes devenus “royal”." Foi de navigateur expérimenté, la petite bourrasque suffit à initier les novices aux plaisirs de la voile. C’est justement l’objectif de la journée portes ouvertes qui s’est tenue ce dimanche dans le cadre idyllique des berges mosanes, au pied du château de Dave. Des jeunes enfants se sont présentés dès l’ouverture des activités afin de s’offrir une petite balade sur le fleuve en compagnie d’animateurs aguerris qui font partie des 250 membres du club. Seules conditions pour grimper dans l’embarcation: être équipé d’un gilet de sauvetage et savoir nager. "C’est un minimum", sourit Bernard Wathelet.

Dans le viseur du club, il y a aussi les différents stages qui émailleront l’été. "Ils sont accessibles pour les enfants de 8 à 16 ans, indique notre interlocuteur. Et il reste de la place. Pour la première fois, nous proposerons également une initiation à la journée. Elle est également ouverte aux adultes."

Ces activités sont essentielles pour la survie du RCVD. "Avec les cotisations des membres, les subsides reçus de la Ville et de l’Adeps, le montant des inscriptions (NDLR 150 €) permet d’acheter le matériel et de l’entretenir." Pour les adhérents, tout est ainsi disponible sur place.

Bien réagir quand on "dessale"

Durant ces moments d’apprentissage, les participants sont alors initiés à ce sport nautique qui, lorsque l’on est seul dans l’embarcation, demande la maîtrise de certains gestes techniques garantissant la sécurité. "Il faut apprendre à coucher le bateau et à le redresser une fois qu’on est tombé à l’eau", explique Bernard Wathelet. Dans le jargon, on utilise le mot "dessaler" pour qualifier la perte de contrôle. "Ça m’est arrivé plus d’une fois. En compétition, c’est plus fréquent parce que la prise de risques est plus grande", explique le sexagénaire qui navigue depuis plus de cinquante ans. Mais que les parents se rassurent, la Meuse est un lieu d’expérimentation qui n’est pas aussi capricieux que d’autres. "C’est un petit point d’eau. Les Lacs de l’Eau d’Heure, c’est déjà autre chose. Et puis, il y a la mer. Là, on peut avoir des sensations fortes", conclut le président.

Renseignements et inscriptions: www.rcvdave.be