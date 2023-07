Beauraing: un élan de solidarité en faveur d'Ethan

Ethan, c’est leur trésor. Le jeune garçon de deux ans est touché par une maladie infantile connue sous le nom de syndrome de West, une dégénérescence du cerveau. Les bénévoles baronvillois ont fait connaissance de cette maladie et de ses impacts lors de la chasse aux œufs qu’ils organisaient. "Les parents sont venus avec leur enfant et ne cessaient de prendre ses paramètres médicaux. Cela nous a interpelés", raconte Michaël Bastin, le président du comité en ajoutant: "On savait que l’enfant était malade, mais on n’en savait pas plus."