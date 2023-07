Plan de mobilité  à Gembloux: Et la voiture dans tout ça ?

En 2021, les autorités communales se sont lancées dans un tel processus. Le bureau d’étude Traject a été désigné par la suite pour accompagner la démarche.

Mercredi soir, le conseil communal de Gembloux était invité à valider les deux premières phases du Plan Communal de Mobilité (PCM), à savoir "l’état des lieux" et "les objectifs". Deux préalables à la réalisation d’un véritable plan d’actions.

Dans les prochains mois, tant l’état des lieux que les objectifs seront présentés à la population dans le but de récolter différents avis.

Quatre intentions

Qu’en retenir à ce stade ?

Quatre intentions sont au centre de ce Plan Communal de Mobilité (PCM) en construction: l’accessibilité, la sécurité, la convivialité et l’effectivité.

Dans les grandes lignes, la philosophie prônée, conformément au souhait de la Région, vise à rééquilibrer l’espace public en prenant en compte l’ensemble des modes de transport. Du point de vue hiérarchique, la priorité est donnée aux déplacements à pied et aux modes doux et non plus à la voiture individuelle. Dès lors, transfert modal et multimodalité sont les maîtres mots. Deux enjeux sont au cœur du dossier: l’accessibilité aux écoles et la création d’un véritable plan piéton.

Face à de tels enjeux, les débats ont forcément été riches. Pour le PS, Valérie Hautot s’est montrée inquiète. Un changement de mobilité global passe par la coordination de multiples acteurs. Tous seront-ils au rendez-vous ? La socialiste est sceptique. Bien qu’elle plaide pour une feuille de route claire et contraignante, l’élue a le sentiment que le PCM "ce ne sera qu’une aiguille dans une botte de foin"

Autre point soulevé, et non des moindres, la place laissée à la voiture. Elle ne doit plus être prépondérante dans l’espace public, "mais tout le monde ne peut pas aller travailler en mode doux", rappelle Valérie Hautot. Une vision partagée par le MR qui craint que la diminution de la place laissée à la voiture soit négative pour la prospérité économique. Tout comme le conseiller DÉFI, Carlo Mendola, les libéraux appellent à une "ville harmonisante", avec des espaces partagés et réfléchis au bénéfice de tous les usagers, qu’importe leur âge.

Tout en concédant que la part modale réservée au vélo par la Région est très, voire trop optimiste, le bureau Traject a surtout souligné qu’il faudrait à l’avenir "utiliser le bon mode, au bon moment, au bon endroit."

Dès lors, la voiture n’est pas rayée de l’équation puisque son usage reste souvent nécessaire en milieu rural. Mais celui-ci devra être plus raisonné.

Du concret

PS, MR et DÉFI se sont abstenus ce point "On laisse néanmoins la porte ouverte. On attend de voir du concret", soutient Santos Lekeu-Hinostroza (MR).

Pour cela, il faudra encore faire preuve de patience. Au terme des rencontres avec les citoyens, un plan d’action provisoire devra être adopté par le conseil communal. S’en suivra alors une enquête publique avant une adoption définitive à l’horizon du printemps 2023.