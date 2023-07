Namur: L’Institut Félicien Rops se mobilise pour une famille syrienne

Des modèles d’intégration

Dans l’incompréhension, le corps enseignant a profité de la proclamation des résultats des élèves de dernière année pour inviter le public à compléter une pétition, signée par plus de 600 personnes à ce jour. "Cette manifestation est légitime puisqu’il s’agit de deux élèves que l’on a vues évoluer durant deux ans et qui se sont montrées motivées durant leurs études", justifient trois enseignantes de l’option infographie. Selon plusieurs membres de l’école, les deux jeunes filles demeurent en effet des exemples d’intégration au regard de leur parcours. Evelin, encore mineure, s’apprêtait à présenter des examens de passage afin d’aller en sixième, en option tourisme. Maria, quant à elle, vient de terminer sa sixième année d’infographie avec fruit et d’obtenir le premier prix de classe. "C’est une superbe travailleuse qui mérite d’être ici et fait le maximum pour obtenir des résultats", estime Baptiste, élève en quatrième technique sociale, qui côtoie Maria depuis un an et demi.

Depuis ce vendredi, la famille doit désormais quitter le centre d’accueil de Natoye pour rejoindre celui de Fedasil, à Jodoigne, en vue de leur expulsion vers le Venezuela, où la famille s’était jadis réfugiée. Là-bas, leur sécurité n’est pourtant pas assurée en raison de l’actuel régime autoritaire de Nicolás Maduro qui menace les voix contestataires, auxquelles adhère le père de Maria et Evelin.

Un dernier espoir

Le combat n’est toutefois pas perdu d’avance pour cette famille syrienne. Depuis leur première demande d’asile, deux ans plus tôt, de nouveaux témoignages ont permis d’attester que le père des trois enfants était bien adhérent d’un parti d’opposition, au Venezuela. Des éléments concrets, jusqu’ici manquants, qui prouvent du risque encouru par les Eisa Hreira en cas de retour. Au regard de ces faits nouveaux, leur avocat a introduit une demande d’autorisation de séjour exceptionnel. Si l’Office des Étrangers lui accorde ce titre de séjour, la famille sera en règle administrativement. Mais dans l’attente de ce jugement qui ne devrait pas être pris avant un an et demi, la famille reste néanmoins en situation irrégulière.