Namur: la cuisine durable du CPAS auréolée du label "2 radis"

Elle met en évidence le succès du travail accompli dans le cadre de l’initiative "cantines durables" du Green Deal, lancée en février 2020 par le CPAS de Namur et la Ville. L’objectif ambitieux de cette initiative était de faciliter la transition des cantines namuroises vers un système alimentaire durable, fournissant des repas sains et de qualité dans les cantines publiques de Namur. Dans cette optique, le CPAS de Namur a créé en 2022 une cuisine centrale qui se distingue par des repas sains, de qualité, préparés à partir de produits locaux et respectueux de l’environnement.

Le label "2 radis" est une reconnaissance pour tous les partenaires qui ont contribué à ce projet, notamment le SACE (Service Air Climat Énergie), la Ville de Namur, l’association "Manger Demain", l’ASBL "RCR" et "Paysans Artisans", ainsi que le CPAS et les maisons de repos. C’est également une reconnaissance de l’engagement des équipes de travail, des 5 chefs de relais, ainsi que de l’ensemble du personnel de cuisine.

"La reconnaissance accordée aux cantines de nos maisons de repos symbolise l’engagement à long terme qu’elles ont pris. Cet engagement implique un travail important pour atteindre leur objectif principal: offrir à tous des repas sains et de qualité, préparés à partir de produits locaux respectueux de l’environnement. Maintenir cette démarche exige un effort continu, pour un avenir durable, où la qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel", indique le CPAS de Namur dans un communiqué de presse.