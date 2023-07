Andenne: un air de Marseille à Maizeret

La Ville d’Andenne, que le Comité remercie pour sa collaboration et son soutien, était représentée par le bourgmestre, Claude Eerdekens, assisté des échevins Vincent Sampaoli et Benjamin Costantini.

Les noms des équipes étaient recherchés et les AA de Maxime Minet remettaient leur titre en jeu. Malgré un changement de nom, les Nictastiques, emmenés par Nicolas Claude, ont à nouveau terminé deuxièmes, derrière les Boulets d’Arnaud et Pierre Klein et Jonas Bernard.

Un souvenir a été remis à toutes les équipes et le comité organisateur envisage d’ores et déjà une troisième édition toute aussi conviviale et villageoise l’année prochaine.

Seule ombre au tableau: le vent n’a pas permis au Belgium Ballon Club de faire décoller ses montgolfières. Pour terminer sur une bonne note, c’est sous les lampions qu’un barbecue a réuni plus de 300 convives. Une très belle édition qui a permis d’intégrer les nouveaux habitants.