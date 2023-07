Andenne: Batia Mosa navigue vers des bateaux moins polluants (vidéo)

La construction et la réparation de bateaux constituent le core business du groupe Batia Mosa, qui s’est installé à Seilles en mars dernier. Ce site fait partie des quatre chantiers navals jadis détenus par Meuse & Sambre, tombée en faillite l’année passée. Celui de l’île Monsin, à Liège, a aussi été repris par Batia Mosa, fin 2022. Quant à ceux de Beez et de Pont-de-Loup (Hainaut), ils ont été respectivement rachetés par les entreprises Dubail et Vankerkoven.

"Le site de Seilles a été rénové en 2019-2020. Il est en bon état, beaucoup plus vaste et a surtout une très grande surface de 12 500 m2 sur laquelle de larges bateaux sont parqués pour y subir des travaux à long terme, explique Kris Van Mullem. Sur le site de Liège, on travaille plus sur le “slipway” (mise à sec et à l’eau) et il y a donc davantage de roulement. À Andenne, c’est moins le cas car on y fait des interventions plus importantes." Le site de Seilles peut accueillir des bateaux d’une longueur de 120 mètres et allant jusqu’à 1200 tonnes.

Les bateaux qui sont bâtis et remis en état par Batia Mosa sont principalement à vocation commerciale. Dans une moindre mesure, il s’agit de bateaux touristiques et habitables. "Il arrive que nous travaillions sur des changements d’affectation quand par exemple un bateau qui a été utilisé pour le transport fluvial pendant plusieurs années arrive en “fin de carrière” parce qu’il n’est plus aux normes, est devenu trop lent ou trop énergivore. Nous les transformons alors en habitation", relate le CEO.

Des ouvriers de Batia Mosa construisent une barge de plus de 30 mètres pour un client britannique. Elle devrait être prête pour la fin du mois. ©ÉdA – Florent Marot

De haute technologie

À ces axes plus traditionnels de construction et de réparation, s’ajoutent deux autres pôles, liés à la dépollution et à la propulsion zéro carbone. Batia Mosa ambitionne d’être une référence en la matière.

"Nous avons une autre société qui livre des systèmes de dépollution, notamment pour des moteurs marins. Cet axe comprend à la fois l’installation et l’entretien de ces systèmes. Cela se fera sur notre site de Liège, où on aura bientôt le plus grand centre de nettoyage et d’entretien pour des filtres à particules, poursuit Kris Van Mullem. Actuellement, un bateau qui doit faire l’objet d’un entretien sur son système de dépollution est bloqué jusqu’à 14 jours. Or, le site de Liège permettra de le faire en 48h. C’est un gain non négligeable de temps pour les bateliers et les armateurs. C’est unique en Europe !"

Sur son site andennais, Batia Mosa surfe également sur la vague du "zéro émission". "C’est nécessaire pour répondre à l’exigence visant à réduire de 65% les émissions de carbone d’ici 2035 et d’être carrément neutres en carbone d’ici 2050, indique Kris Van Mullem. Quand on sait qu’un bateau navigue durant 50 à 100 ans et qu’aujourd’hui, 50% des bateaux en moyenne ont plus de 50 ans, cela signifie qu’on doit commencer aujourd’hui à les produire afin de les avoir en 2050."

Dans cet objectif, d’anciens halls vont être transformés en lignes de production pour une propulsion à zéro émission. "Ce sont en général des lignes de production électriques qui seront couplées à des sources d’énergie renouvelable, précise le patron. L’objectif est d’avoir des bateaux fluviaux de haute technologie."

Le core business de l’entreprise est la construction et la réparation de bateaux. ©ÉdA – Florent Marot

Un savoir-faire apprécié à l’étranger

En quatre mois d’activité, le segment "Entretiens et réparations" de l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 400 000 €, ce qui dépasse les projections du plan financier. Le carnet de commandes représente un montant de plus de 8 millions€, avec une occupation jusqu’à septembre 2024.

Ces commandes émanent quasiment toutes de l’étranger. "70% du marché se situe entre Anvers, Rotterdam aux Pays-Bas et l’Allemagne, ajoute Kris Van Mullem. Nos clients actuels sont aussi d’Angleterre et de France. Ils font appel à nos services car ils recherchent une certaine qualité à des prix compétitifs."

Pour réaliser ce savoir-faire particulier, Batia Mosa peut compter sur près d’une trentaine de collaborateurs. "Ils sont 19 en production sur le site de Seilles et 9 à Liège, calcule Kris Van Mullem. À terme, nous aimerions en atteindre une quarantaine." Mais la main-d’œuvre manque et aucune femme ne fait partie des membres du personnel. "Elles sont pourtant les bienvenues, assure le patron. Mais dans ces métiers techniques, on éprouve beaucoup de difficultés à recruter auprès de la gent féminine et à recruter tout court !"

Parmi les profils recherchés: des soudeurs, des chaudronniers, des monteurs, des mécaniciens et surtout des électriciens.

Avis aux amateurs qui veulent intégrer une entreprise en expansion qui vise à redevenir un fleuron wallon de la construction de bateaux fluviaux.

Le Tourist IV, âgé de 116 ans, retrouvera une seconde jeunesse à Seilles

Acheter un vieux bateau du début du XXe siècle pour lui redonner son lustre d’antan, c’était le but de Kris Van Mullem en acquérant le Tourist IV. En étant le boss d’un chantier naval, cela aurait été dommage de ne pas en profiter.

Jusqu’à juin 2020, le Dinantais Michel Pitance en a été le propriétaire. Il a fallu du temps pour trouver un chantier fluvial mais le Tourist IV a finalement pu amarrer à Seilles. Kris Van Mullem a racheté avec son épouse ce bateau âgé de 116 ans, devenu inexploitable pour les croisières sur la Meuse. Il va faire l’objet d’un profond lifting. «L’objectif serait d’en faire une habitation en bas et d’utiliser le haut pour y organiser des événements, explique l’administrateur de Batia Mosa. Nous prévoyons de le mettre à quai à Namur. Il a un cachet exceptionnel.»

Kris Van Mullem, administrateur de Batia Mosa. ©Florent Marot

Le bateau, construit en 1907, a été classé en 1995 vu sa valeur historique et technique. «Nous comptons sauvegarder tout ce qui est d’origine, et notamment rénover le pont en bois. Le reste sera hypermoderne, confie Kris Van Mullem. Il y a du métal, des boiseries et certains éléments qui devront être restaurés dans le respect des techniques de l’époque.» Étant donné que le bateau est classé, les propriétaires doivent introduire un dossier auprès de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) qui doit, avant de commencer quoique ce soit, donner son feu vert.