Waulsort: trop vite... surtout les motards

Les pétitionnaires savent que la voirie est régionale, mais ils implorent les autorités locales de répercuter leurs préoccupations à qui de droit, tout en affirmant que les contrôles policiers, à cet endroit (à la sortie de Waulsort, en direction de Dinant) sont à leurs yeux inexistants. Cible des plaignants: ceux qui utilisent cette voirie comme une piste de vitesse. D’accélération trop vive après la zone limitée à 50 km/h quand cela passe à 70 km/h sur quelques centaines de mètres, avant que d’aucuns ouvrent carrément les gaz à fond, la dernière maison passée. Au passage, les riverains se demandent pourquoi c’est 70 devant chez eux, alors que l’on se trouve encore en agglomération.

Dans leur collimateur: les adeptes de la vitesse inadaptée, avec un focus particulier sur les motards, surtout les jours de beau temps. Il y a certes un radar au cœur de Waulsort, en bord de Meuse quelques centaines de mètres en amont, mais les auteurs de l’interpellation se demandent et demandent pourquoi on ne met pas un second appareil de contrôle plus loin, dans leur "quartier", comme cela s’est fait à Anthée ou à Yvoir.

Bref, ils considèrent que cela ne peut plus durer.

La Commune plutôt démunie

Simon Bultot, le bourgmestre d’Hastière, signale qu’on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas au niveau communal. Outre le fait que la voirie est régionale, dit-il, "précédemment, nous avions évoqué un radar tronçon, mais ça n’a pas été retenu". Et d’ajouter qu’il va remettre la problématique sur la table du collège de police (Haute-Meuse). Par exemple en suggérant que l’on place régulièrement un radar mobile.

Le bourgmestre d’Hastière souligne par ailleurs que les motards, certains en tout cas, ne sont pas les seuls en cause: des automobilistes ne sont pas en reste en matière de pied lourd.

Un radar… problématique

Simon Bultot évoque lui aussi le radar situé non loin du passage d’eau, là où c’est limité à 50 km/h. C’est une arme à double tranchant, constate-t-il: ce radar est annoncé, visible, la circulation passe devant au pas… puis a une tendance naturelle à accélérer. Et, un tout petit peu plus loin, se trouvent les maisons des pétitionnaires. Quant à une intervention auprès de la Région wallonne: "On va interpeller le SPW et voir s’ils ont des pistes de solutions".

Bien évidemment, il ne s’agit pas de "chasser" les motards de la région, eux aussi la font vivre. Toujours la même histoire: le partage du domaine public entre usagers… et le respect des riverains de zones très fréquentées en été, de la Molignée en passant par les vallées de la Semois ou du Samson. Le pouvoir de proximité est toujours le premier interpellé, à recevoir la patate chaude.