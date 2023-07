Oui, c’est prévu. Il faut bien souffler de temps en temps. Je pars en Bretagne, dans le Finistère. Je suis un amoureux de la mer, de l’air iodé. La Bretagne est une région que j’apprécie pour les promenades, son climat, ses paysages et parce que les gens sont plus authentiques que dans d’autres régions plus touristiques de la France.

Plutôt adepte de l’activité que de l’oisiveté donc ?

Il faut un bon mix entre les deux. Je pars avec la famille et aussi avec une bande de copains. Forcément, on aime se retrouver pour l’apéro dans un bon spot.

Vous emmenez des bouteilles de Houppe avec vous où vous tester les spécialités locales ?

Je prends quelques bouteilles surtout pour faire découvrir notre bière. Sinon, j’essaye de consommer un maximum local. En Bretagne, il y a quelques bonnes brasseries et puis il y a les huîtres, les crustacés, etc. La gastronomie est un facteur déterminant pour choisir ses vacances. Avec les copains, on aime terminer la journée autour d’un bon repas. On discute pendant des heures et on refait le monde. Et le lendemain, le monde nous semble toujours meilleur mais c’est un sentiment très fugace qui donne envie de recommencer tous les soirs. (rires).

La Bretagne ce n’est pas la destination la plus exotique…

Je n’aime pas les endroits trop touristiques et je n’aime partir pas trop loin. Il faut que ça reste atteignable en voiture. En fait, plus je m’éloigne de Namur et plus je me sens mal (rires). Une année, je suis descendu en Bourgogne à vélo. C’était le pied. Avec la mobilité lente, vous voyagez sans pression, vous profitez plus intensément.

Jamais de grand voyage donc.

Je reste en Europe. Beaucoup la France mais aussi l’Italie, l’Espagne. J’ai fait un grand voyage, c’était aux États-Unis. On a sillonné une bonne partie de la Côté Ouest en mobilhome. C’était absolument génial. On parle d’en refaire un avec ma femme et d’emmener les enfants cette fois.