Projet éolien à Loyers: les élus namurois soufflent le chaud et le froid

La dernière fois, c’est Electrabel qui avait tenté de faire fructifier les vents namurois. C’était en 2020. Les ambitions du promoteur avaient alors été soufflées par le fonctionnaire délégué. La procédure, elle, avait été émaillée de longs débats politiques. Depuis 2015 et l’instauration du premier Plan Air Climat Énergie, les élus ont en effet la capacité de formuler publiquement leurs remarques lors d’une séance du conseil communal.

Le mardi 27 juin, ils ont à nouveau partagé leurs considérations sur le développement des énergies éoliennes sur le territoire namurois et plus particulièrement sur les volontés d’Eneco. Lesquelles ont préalablement reçu un feu rouge de la Commission communale de l’aménagement du territoire (CCATM) et du Département de la Nature et des Forêts (DNF). Au centre de leurs justifications: l’impact d’un tel projet sur la faune et la flore, sur les habitants, sur le patrimoine et ses retombées touristiques et surtout, sur le paysage.

L’échevine de l’Énergie, Charlotte Mouget (Écolo) estime que, de fait, la "préservation du paysage est une nécessité". Mais subtilement, devoir de réserve oblige à ce stade de la procédure, elle ajoute: "L’urgence climatique, loin de s’éloigner, se rappelle à nous. Le tempo de la réponse s’est accéléré."

Pour Écolo, il est temps

Chez les Verts, c’est aux conseillers qu’il revient d’affirmer clairement les positions. "Combien de paysages ne sont-ils pas balafrés par des pylônes électriques sans que personne ne s’en émeuve ? dit Anne Degand. Peut-on mettre en balance la beauté d’un site et la survie de l’humanité ?" Et Arnaud Gavroy de renchérir: "Je comprends que l’on ait une sensibilité paysagère même si ça me fait un peu rire. On a délivré des permis d’urbanisme pour des horreurs bien plus laides que ça."

Pour l’ancien échevin, il faut s’en référer au Plan Climat Énergie qui, dans ses objectifs d’autonomie et de résilience, a notamment balisé les ambitions éoliennes sur le territoire. "Il n’en faut pas 15. Avec quatre ou cinq, on serait déjà bon et il y en a déjà une à Temploux (NDLR: d’impulsion citoyenne, celle-là)."

Et d’ajouter que les échecs successifs rencontrés par les initiatives en la matière s’expliquent par le fait qu’elles émanent du privé. Arnaud Gavroy renvoie donc le prochain collège à ses responsabilités et l’invite à faire figurer dans le pacte de majorité des ambitions claires et précises concernant le nombre d’éoliennes à implanter et leur localisation. Il craint cependant qu’en période de campagne électorale, certains candidats endossent le costume d’anti-éoliens radicaux afin de récolter la voix des riverains inquiets ou réfractaires.

Des cultures déjà "sacrifiées"

Sur les bancs de l’opposition, le PTB se rallie aux propos d’Écolo. "On doit prendre le défi climatique au sérieux et on n’a pas 36 solutions", commente Thierry Warmoes qui relève aussi le caractère subjectif de l’argument paysager vu le contexte.

Toujours à gauche, le PS a une vision diamétralement opposée. Par la voix de Cathy Collard, les socialistes suggèrent de suivre les arguments de la CCATM et du DNF. "L’avis de la CCATM stipule que le site est inclus dans une portion du territoire communal largement habité. Elle estime qu’il est préférable de retrouver ce type de projet en bordures nord et sud, explique la conseillère. Les zones concernées subissent déjà des nuisances avec la N4, l’autoroute, les lignes à haute tension et le zoning de Naninne."

Les socialistes s’interrogent encore sur le bien-fondé de l’implantation de mâts dans un périmètre qui compte, depuis peu, un champ "agrivoltaïque" sur plusieurs hectares. Un argument qui sert aussi la position de DéFI. "Nous avions promis que, à condition d’investir massivement dans les panneaux solaires, aucune éolienne ne serait installée à Loyers et aux alentours, martèle Julien Lemoine. Cette condition a été pleinement remplie puisque 7 ha de cultures ont été sacrifiés dans cette zone." Le conseiller amarante évoque également "un coût trop élevé par rapport aux bénéfices énergétiques obtenus".

"Ne pas brader le territoire"

Enfin, il sera compliqué pour Écolo de convaincre ses partenaires de majorité. Si les Engagés sont restés muets sur le fond du dossier, le MR a clairement exprimé ses réticences. Pour Bernard Guillitte, le modèle éolien tel que développé par Eneco "brasse autant du vent que de l’argent. Loin du projet citoyen de Temploux où écologie rime avec durabilité et participation. Nous ne sommes pas opposés par principe, mais on ne souhaite pas brader notre territoire pour quelques pales d’éoliennes qui vont monter à 200 m." Et les libéraux de plébisciter des alternatives comme le remplacement des éoliennes plus anciennes par des engins plus puissants et, sur le sol namurois, la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits des habitations et une meilleure exploitation énergétique des zones industrielles. Selon Bernard Guillitte, la Ville pourrait même jouer un rôle précurseur en "installant des ombrières photovoltaïques sur ses parkings relais."

Les considérations des élus seront versées au dossier dans le cadre l’enquête publique. Celle-ci se termine le 10 juillet.