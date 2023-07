Le Barcelone à Andenne, "un livre qui n’a pas de fin"

Il avait repris l’affaire en juillet 1991 après 17 ans comme employé de banque. "Au tout début du XXe siècle, c’était une épicerie qui se nommait À Barcelone. Elle avait été ouverte par une dame espagnole. Il y avait une importante communauté d’Espagnol(e)s à Sclayn à l’époque, se souvient Alain Dheur. Par la suite, c’est devenu un café puis un hôtel-restaurant. Quand je l’ai repris, j’en ai fait une brasserie. Le Barcelone, c’est un livre qui n’a pas de fin. Il y a tant de choses à dire !"

De célèbres sportifs et Demis Roussos

Boulimique de travail qui ne sait pas rester en place, Alain Dheur a coaché plusieurs équipes de foot en provincial et national (Havelange, Aische, Huy…) et est aussi le fier papa d’Axel, joueur à l’UR Namur. D’où ses liens étroits avec le milieu sportif.

L’ancien commentateur de la RTBF, Roger Laboureur (il célébrera ses 88 ans ce 13 juillet), qui vit à Andenne, est d’ailleurs un de ses plus fidèles clients et amis. "Quand Roger a fait son dernier match avec les Diables Rouges avant d’être pensionné en 1995, il m’a proposé de venir saluer les joueurs. Je suis entré avec lui dans les vestiaires et j’ai serré la main de Michel Preud’homme et des autres, c’était un sacré moment, se remémore Alain Dheur. J’ai également eu Michel Renquin, ancien Diable Rouge et entraîneur. Il est encore venu voir des matchs de la Coupe du monde en 2018 au Barcelone. Dans le monde du sport, ils sont pratiquement tous venus !"

Autre souvenir qu’il n’oubliera pas: le passage du Giro à Andenne en 2006. La caravane publicitaire du tour d’Italie avait fait une halte juste devant son établissement !

Roger Laboureur et Michel Renquin, au Barcelone, lors du match Belgique-Panama en 2018. ©ÉdA – Florent Marot

Le désormais ancien patron peut aussi se targuer d’avoir reçu la visite de plusieurs stars comme Demis Roussos, Hervé Vilard, Herbert Léonard ou encore le groupe Sttellla. "Ils venaient parce qu’à l’époque, il y avait toujours des festivités le 15 août. J’aurais pu faire des photos d’eux, les afficher au mur mais j’ai toujours voulu rester discret, ne pas les embêter", confie-t-il.

Depuis ses débuts, Le Barcelone propose une carte de brasserie à des prix abordables. "J’ai toujours voulu une formule ultra-familiale où on peut venir manger avec ses parents, ses enfants, ses grands-parents… Il y a des menus pour tout le monde à des tarifs qui ne sont pas exorbitants, explique-t-il. Je suis l’aîné de quatre garçons et je viens d’une famille très modeste donc je sais ce que c’est ! Pour moi, tout le monde doit pouvoir se faire plaisir une fois par mois ou une fois tous les quinze jours au restaurant !"

Si Alain Dheur part, Le Barcelone ne cessera toutefois pas d’exister puisque c’est un de ses employés qui reprend le flambeau. "J’avais un peu peur de voir l’un ou l’autre s’en aller mais tous les membres du personnel restent. Ça veut dire qu’ils s’y sentent bien. On a créé une équipe très complémentaire, souligne-t-il. Il faut peut-être un peu rafraîchir les lieux mais je pense que mon repreneur va garder le même état d’esprit avec la même formule et la même clientèle."

"Ça va être dur de ne rien faire"

S’il avait pu continuer quelques années de plus, Alain Dheur l’aurait sans doute fait. Mais à un moment, il faut pouvoir s’arrêter. "Un tel établissement demande une gestion administrative rigoureuse. C’est très contraignant et assez compliqué. Il faut tout faire via internet et je ne suis pas très bon en informatique ! Je suis triste d’être parti mais toutes les belles choses ont une fin, confesse-t-il avec philosophie. Je pars la tête haute car je ne suis pas en faillite. Et je sais que l’histoire du Barcelone n’est pas terminée."

Alain Dheur a tenu le Barcelone durant 32 ans, de juillet 1991 jusqu’au 30 juin 2023.

Concernant ses clients, les qualificatifs ne manquent pas: "Ils sont extraordinaires, exceptionnels, dit-il. Et il n’y a jamais eu aucun problème dans mon établissement". Le sexagénaire de Seilles espère les recroiser prochainement dans sa ville, qu’il apprécie particulièrement. "Andenne est une ville qui bouge. On construit un peu partout, ça grandit ! D’ici quatre ou cinq ans, je pense qu’on approchera des 30 000 habitants. Je trouve que la ville est bien gérée. Elle est propre et accueillante, estime-t-il. Peut-être qu’on pourrait faire plus d’efforts pour le tourisme car par rapport à des villes comme Huy ou Dinant, je dis toujours qu’on a la même Meuse mais qu’on ne l’exploite pas de la même façon. Mais c’est anecdotique car pour le reste, Andenne est très agréable."

Alain Dheur aurait pu bavarder pendant des heures et raconter plein d’autres anecdotes mais en passionné de sport (et fan de cyclisme) qu’il est, il a pris congé de nous pour visionner l’arrivée de l’étape du Tour de France depuis son lieu de vacances en Ardèche. Lui qui n’a jamais passé une soirée devant sa télévision ! "Ça sera dur de ne rien faire car je suis hyperactif. Je ne sais pas ce que c’est de rester chez soi. Mais je vais essayer d’en profiter au maximum et de prendre le temps de faire des choses comme voyager peut-être !"