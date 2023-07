Incident au conseil communal d'Hastière: un élu quitte la salle, avant de revenir

Quand le quorum n’est plus là, le conseil communal est bloqué. C’est arrivé, momentanément, mercredi soir, au conseil communal d’Hastière où échevins et conseillers n’étaient plus que 9 sur 17. Avant le point relatif au SDT ou Schéma de développement du territoire, l’ambiance était pourtant bon enfant. Mais lors de la présentation de ce programme régional, sur lequel chaque Commune doit se pencher, le conseiller de la minorité Jean-Joseph Nennen s’est retiré du conseil. Selon lui, l’exposé de l’échevin Fabrice Derikcke n’était pas exact. L’élu s’est donc levé et a quitté la séance. Le ton a monté.