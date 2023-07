Havelange: une sixième dame au conseil communal

Jean Gauthier, en charge des Travaux, est entré dans la majorité du conseil communal en 2012. Il était devenu échevin des Finances, en 2014 avant de reprendre les Travaux en 2018. Ancien directeur de l’AIEC, l’ex-échevin, septuagénaire aujourd’hui, avait accepté les élections, "Par priorité. Pour rendre service aux personnes, pas pour faire de la politique." C’est son slogan et il l’a rappelé, mardi soir, à l’occasion de son dernier conseil communal.

Avant de partir, il a présenté un point relatif à des travaux qui devraient se terminer après pas mal de rebondissements à Montegnet. L’entrepreneur qui a repris les travaux, après faillite et moyennant une somme de 87 220 TVAC, a promis que les travaux qui durent depuis 2012 seront terminés avant l’hiver. Un soulagement.

Jean Gauthier ne part pas fâché. Loin de là. Il déménage et quitte Miécret afin de se rapprocher de ses petits-enfants. C’est un ancien président de l’AIEC et conseiller de la majorité, Franck Mailleux, 54 ans, agriculteur à Maffe, qui lui succède. Conséquence en cascade: Murielle Fossion-Bechoux, 45 ans, manager de titres services, remplace le conseiller devenu échevin. Il s’agit donc de la 6e femme conseillère communale.

Ces remplacements entraînent aussi des changements de compétence au sein du collège. L’échevin Frank Mailleux prend à sa charge l’Urbanisme, les Sports, l’Agriculture, la Jeunesse et l’Associatif. Renaud Dellieu reprend le Patrimoine, les Travaux, la Forêt, la Propreté et garde les Aînés. La présidente du CPAS, Nathalie Lambottte devient également échevine des Cultes.

Santé financière

À l’occasion de l’analyse de la première modification budgétaire, le directeur financier a mis en évidence la bonne santé de la commune toujours sous plan de gestion. "E lle a bien résisté au covid, à l’indexation et au coût de l’énergie", dit-il en évoquant le fonds de réserve, à l’ordinaire. Seul, le conseiller François Meunier (indépendant) s’est abstenu tant pour l’ordinaire que l’extraordinaire.

Autres nouvelles en projets: l’augmentation des subsides pour le centre culturel et la création prochaine d’une régie communale autonome des sports. Au rayon des bonnes nouvelles, L’échevin Renaud Dellieu, la maison rurale polyvalente fait déjà parler d’elle. Alors qu’elle n’a pas encore été inaugurée, elle a déjà été sollicitée avec pas moins de 60 demandes ! Celle-ci permettra, à terme, au centre culturel de s’agrandir et d’organiser de plus grand événements avec pas moins de 250 places assises. Elle pourra également être réservée pour des foires ou des mariages.

Enfin, la Commune est toujours tentée par l’achat du bâtiment de l’ex-Symphorine. Au niveau financier, les choses vont sans doute bouger dans les prochaines semaines.