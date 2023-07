Annevoie: "Le château est bon pour les 100 ans à venir!"

L’inauguration de cette prouesse de préservation a eu lieu jeudi après-midi, en présence des quelques-unes des 25 entreprises à l’œuvre, sans compter la centaine d’artisans et la ministre wallonne du Patrimoine Valérie de Bue. Ernest-Tom Loumaye, qui dispose du bien via un bail emphytéotique de 99 ans depuis 2017, n’a pas manqué de demander à la ministre de "reclasser le domaine comme patrimoine exceptionnel de Wallonie". Lequel avait perdu ce titre en 2009. Valérie de Bue a pris acte de la demande et mettra le dossier en haut de la pile. Après 2024.

Cette finalisation se conjugue avec une grande satisfaction pour le principal mécène. "On fait des choix architecturaux, de couleurs, de pavés. C’est fidèle à ce que le château était. Je suis un scientifique de formation, c’est important de respecter l’état dans lequel était le château au 18e siècle. On a beaucoup d’iconographies, de gravures. On a vraiment pu savoir comment il était, en particulier les jardins", partage Ernest-Tom Loumaye.

Tout refaire d’un coup, pour une si vaste propriété, c’était un peu comme viser la lune. Et pour y atterrir, le voyage a pris du temps. "Paver une cour d’honneur, on pensait que ça allait prendre 3-4 mois, mais non, c’est 18 mois de travail", poursuit-il.

Des acteurs locaux à la pelle

Sur tout le chantier, cela représente 1300m² de pavés. L’isolation du château a entièrement été refaite, la façade renduite à la chaux et repeinte en jaune et gris, selon les couleurs d’origine . "On voulait que le château soit bon pour les 100 ans à venir !". Voilà qui est fait.

L’écrin a enfin retrouvé son âme d’antan, grâce à des centaines de petites mains. Deux d’entre elles sont celles du parqueteur Joris, salué publiquement pour avoir été l’artisan avec toujours une ardeur d’avance dans son travail. Lui et son collègue ont changé 450m² de parquet, assemblé en point de Hongrie. "On est à notre troisième château cette année. On fait celui de Natoye bientôt. On a déjà fait celui des Rothschild à Bruxelles. Annevoie était le plus agréable des chantiers", assure-t-il. Et d’ajouter, fièrement: "Quand j’ai commencé le chantier, Monsieur Loumay m’a dit: 'Je vous fais confiance. Vous êtes le maître du château'."

L’entreprise Dossin à Wépion s’est quant à elle occupée de la rénovation des trois cheminées. "Elles n’étaient plus étanches et donc les conduits n’étaient plus utilisables. On y a placé des chaussettes en polymère, ce n’était pas facile, accorde Julien Albrechts, le patron. I l fallait remettre les cheminées aux normes actuelles et réduire l’émission de particules fines."

Le château aura connu un véritable balai d’artisans, charpentiers, menuisiers, marbriers, restauratrices de tableaux et de statues, tailleurs de pierre… De quoi rappeler que la rénovation de chefs-d’œuvre patrimoniaux est porteuse d’emploi.

Objectif: relancer la machine touristique

Les jardins à la française sont sans doute le plus gros attrait pour les touristes de passage. Car il n’est pas possible de visiter le château. Annuellement, 70 000 visiteurs arpentent le site. Loin derrière l’abbaye de Maredsous (500 000 visiteurs), située dans la même commune, mais tout de même. En 2022, le chiffre d’affaires du site d’Annevoie atteignait presque le million d’euros. De bosquet en bosquet, on découvre que Versailles, c’est la porte à côté.

Le système d’eau des fontaines n’a pas dû être refait. Il fonctionne depuis 260 ans sans machinerie. "Par contre, on a curé les bassins, ils étaient envasés. C’est l’une des premières choses qui a été faite. Les haies ont été recalibrées, les statues rénovées. Le potager est devenu une chambre incontournable de la visite des jardins", partage la directrice du site touristique, Nathalie de Changy.

Plus de 250 arbres ont été replantés, majoritairement des tilleuls et des peupliers. "L’âme revient", dit-elle avec soulagement. Peut-on s’attendre à un regain des visiteurs ? "Souvent les locaux s’en souviennent quand ils étaient petits. Il y a eu un creux, ce n’était plus très somptueux. Maintenant les gens reviennent admiratifs."