Waulsort: le réveil de la belle endormie continue

Le réveil aura été lent, mais il est bien là, depuis quelques années, doucement mais sûrement. Avec la rénovation d’anciens mastodontes immobiliers qui auraient fini par s’écrouler. Transformés en beaux complexes d’appartements, parfois luxueux. L’ancienne usine Céramanova, sur la rive droite de la Meuse, constitue l’un des plus beaux exemples de cette renaissance: des logements modernes respectueux d’un patrimoine industriel qui aurait finalement "tourné à rien".

Vers un partenariat public-privé ?

À chaque fois, c’est l’œuvre d’investisseurs ne manquant ni de moyens, ni d’audace. De la chance, commente le bourgmestre d’Hastière, Simon Bultot. D’autant plus satisfait que la tendance perdure, avec de bonnes nouvelles qu’il a exposées lors d’une récente conférence de presse.

Thierry Donnay et Eve Van Dyck, qui avaient déjà repris les Cascatelles et le passage d’eau (on parle du bâtiment se trouvant là où mène ce passage), ont des ambitions pour ce dernier. Un premier projet a été refusé sur le plan urbanistique, mais ils vont tenir compte des remarques et en rentrer un autre, se réjouit Simon Bultot. Il se pourrait même, continue le jeune mayeur, que la Commune d’Hastière se lance dans un partenariat public-privé, pour ce lieu qui jouxte le port de plaisance. Le privé ferait comme il le souhaite de l’horeca (et des gîtes à l’étage), la capitainerie (gérée par la Commune) pourrait intégrer un bâtiment unique et partagé. Ce serait l’occasion de la moderniser. Rien n’est encore décidé ni forcément fait, mais voilà une piste envisagée sérieusement.

Les mêmes investisseurs viennent de racheter la "Villa 1900", dans le centre de Waulsort, gérée pendant huit ans pas des pionniers du slow tourisme, où ils mêlaient hébergement, culture et circuits courts. Le bâtiment est vendu, les acquéreurs ont les moyens de remettre aux normes cette villa mosane, tout en en conservant l’esprit. L’équipe de la Villa 1900 restera active dans le village, nous explique sa fondatrice, en ajoutant: "Nous achevons cette saison le 8 octobre, avec le festival de piano les 6, 7 et 8".

Pas qu’à Waulsort

De belles perspectives en plus, constate le bourgmestre. Son analyse: le cadre, superbe, est là, une spirale positive s’est installée, en plein élan du tourisme vert et de qualité.

La Commune n’a pas la main, mais elle ne peut que s’en réjouir.

Il s’agit aussi d’amplifier la tendance, ce qui pourrait se faire sur une propriété communale, l’ancien camping du Pairy, sur les hauteurs du village. Le terrain a été mis à nu, l’idée est désormais d’attirer un investisseur, mais pas pour refaire un camping: un lieu "qualitatif". Surtout pas du tourisme de masse.

On verra. Comme pour "Hastière plage", à quelques kilomètres en amont de Waulsort: un bâtiment communal désaffecté (sur le territoire de la Région wallonne). Il faut y recréer quelque chose de sympa… à la maison communale, on attend les idées, qui arrivent déjà.

Ce coin de Haute-Meuse est exceptionnellement beau, il mérite encore mieux sur le plan touristique, l’évolution de ces dernières années est très encourageante. On ne compte plus les gîtes, et heureuse surprise, juste avant le Covid, le domaine des Sorbiers, à Heer-sur-Meuse, a été racheté par un groupe hôtelier original, "Nouvelle Hôtellerie", qui vient d’obtenir un écolabel européen et parie sur le potentiel d’un tourisme différent, particulièrement à la mode durant la pandémie. Sur ce plan, Hastière a bien des atouts à faire valoir.