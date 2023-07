Rochefort: le vent empêche la remise en place d'un clocher

Il y a deux mois, une entreprise somme-leuzoise, forte d’une quarantaine de collaborateurs, a entamé les travaux de restauration de ce bâtiment du culte. L’édifice est dès lors ceint d’échafaudages placés par une autre entreprise, située à Flawinne. Il est notamment question du colmatage de fissures, du remplacement du clocher et de la restauration du beffroi qui maintient les deux cloches datant de 1950. Les cloches, justement, ont été démontées et restaurées dans une firme de Tellin, spécialisée dans ce travail. Quant au coq, il brille de mille feux, rafraîchi qu’il a été par un artisan dinantais.

Une opération a créé un branle-bas de combat, mercredi matin. Une grue de 30 tonnes d’une firme bertrigeoise devait remettre beffroi et clocher à leur place. Deux constructions réalisées sur le plancher des vaches et à qui il fallait donc faire prendre de la hauteur. L’opération a été suivie par le doyen de Rochefort Jules Solot, l’abbé Ambroise, le bourgmestre ff., de Rochefort, les échevins Yvon Hermant et Jean-Pol Lejeune, la présidente du CPAS Janique Lejeune, l’architecte Guy Colson et la directrice du service technique de la Ville t Anne Cayeux.

Tandis que se préparait la remontée des cloches, le doyen Solot a béni le beffroi et entretenu les fidèles présents sur le sens des cloches Il a même entamé avec eux un chant de circonstance. La remontée des cloches s’est faite malgré les rafales de vent soufflant sur la Famenne. On les a d’ailleurs fait sonner au terme de la manœuvre.

Il n’en a hélas pas été de même pour le clocher de 13 tonnes et d’une hauteur de dix mètres. En cause, le vent qu’un anémomètre placé au haut de la grue a jugé trop fort.

Si la météo est meilleure ce jeudi, on tentera à nouveau de remonter le clocher. La tour du clocher retrouvera alors ses 35 mètres de haut.