Opération de sécurisation à Namur, mardi: le dealer a bien tenté de prendre la fuite en trottinette mais a été interpellé

Un majeur a ainsi été interpellé, pris en flagrant délit de vente de stupéfiants à 2 personnes. On a trouvé sur lui du cannabis et des pilules dont on ignore encore la composition. L’homme a tenté de prendre la fuite en trottinette, en vain. Le dossier a été mis à l’instruction.

Plus loin, enchaîne le parquet, deux mineurs, dont un est bien connu des services de police, ont été également interpellés en possession de cocaïne, d’un GSM et d’argent suspects. Ils seront présentés devant un juge de la jeunesse.