Namur : Quatre expos "portraits" de Pierre Dandoy

Luc Stokart, photographe et préparateur d’images, a travaillé aux côtés des filles de l’artiste pour la digitalisation et la préparation des images: "Ce qui fait des photographies de Pierre Dandoy des expositions intéressantes, c’est que beaucoup de choses ont été conservées, on a beaucoup de négatifs en bon état. Je savais qu’il avait du talent par les positifs papiers anciens et par sa réputation. Mais quand on s’intéresse aux négatifs, on peut juger encore mieux. Il a sans doute détruit pas mal de choses qui le dérangeaient, mais ce qu’il a laissé, c’est super et gigantesque. L’aventure, c’était de travailler sur l’inédit qu’offre Pierre Dandoy.".

Des œuvres inédites

L’une après l’autre, les différentes expositions font découvrir un nouvel aspect de son travail.

Dans les jardins du musée Félicien Rops, des reproductions de photographies en noir et blanc sont rassemblées pour présenter une version bruxelloise du célèbre cabaret "Le bœuf sur le toit" (Paris). "On savait qu’on pouvait proposer ces photos au musée Félicien Rops, on est dans un univers similaire.", explique Sophie Dandoy, une des filles de Pierre Dandoy. Une série de photos témoignent de soirées festives du cabaret et de nombreux moments d’intimité entre le photographe et les artistes qui fréquentaient le lieu. Il est possible de visiter les jardins du musée du 5 juillet au 29 octobre.

Au Delta, deux expositions sont présentées, mêlant Pierre Dandoy à d’autres artistes namurois. Du 5 juillet au 15 octobre, sont accrochées dans l’espace muséal une série de photographies d’Evelyne Axell, comédienne et l’une des principales figures du pop art belge. Pour la plupart, les clichés sont inédits, car il s’agit de négatifs jamais imprimés. Des images étonnantes témoignant d’une complicité amicale entre les deux artistes sont affichées et mènent à un questionnement sur la relation inventive qu’il peut exister entre un photographe et son modèle. Contrairement à l’attrait qu’avait son père, Albert, pour les compositions paysagères, Pierre Dandoy se tourne principalement vers les portraits. Et bien qu’il photographie volontiers des hommes, la majorité de son répertoire présente des femmes. Au 7ème ciel du Delta (du 5 juillet au 6 août), se trouvent une série de portraits originaux d’artistes namurois du 20eme siècle. Au travers de ces photographies, on peut observer une déclinaison du genre. On passe du portrait officiel à celui d’un artiste dans son atelier ou à des images affichant des scènes plus intimistes ou fantaisistes. Des œuvres réalisés par les artistes modèles accompagnent les photographies de Pierre Dandoy.

À la galerie du Beffroi, l’exposition Archives/Saison 1 retrace la première partie du parcours professionnel et artistique de Pierre Dandoy. Des photos couvrant une période des années 40 au début des années 70 s’appuient sur des archives familiales telles que des récits, des correspondances, des maquettes, des ébauches de publications et quelques œuvres de jeunesse. Deux interviews du photographe sont également projetées, ainsi qu’une capsule vidéo réalisée en 2022 par l’artiste Samuel Idmtal en hommage à Pierre Dandoy. Les photographies seront affichées du 5 juillet au 29 juillet.

Au terme des quatre expositions et selon l’intérêt qu’elles auront suscité, une Archives/Saison 2, voire plus, pourrait voir le jour.