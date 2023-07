Disons qu’elle permet d’aménager les choses différemment. Les vacances ne sont plus conditionnées par l’agenda.

Voyagerez-vous cet été ?

Oui même si on est très bien en bord Meuse surtout quand il y a du soleil. Avec mon épouse, nous irons en montagne, dans les Alpes, et nous nous adonnerons à quelques plaisirs sportifs. Ça, c’est pour le mois de juillet. Et puis, nous repartirons en septembre, en Corse. J’accompagne ma femme qui sera en résidence d’artistes là-bas. (NDLR elle fait de la peinture.)

Vous êtes donc plutôt sport que farniente ?

Je ne vais pas cacher que lire un bon livre dans un transat, c’est très agréable. Physiquement, je connais mes limites mais je suis plus "fit" aujourd’hui. J’ai une prothèse au genou qui me permet d’envisager un voyage un peu plus sportif.

Pour un journaliste sportif, l’été est une période chargée. Lors de vos déplacements, vous aviez l’occasion de faire un peu de tourisme ?

Il y avait des opportunités, oui. Le voyage le plus marquant, c’est sans conteste au Japon pour la Coupe du monde 2002. C’était aussi le plus long. On est resté cinq semaines. Dans chaque ville, les journalistes se voyaient proposer des activités. Je me souviens avoir assisté à la cérémonie du thé servi par ces dames habillées en kimono. Il y a eu aussi le mémorial de Kobé dédié aux victimes du tremblement de terre avec la visite d’un musée très immersif. Cela contrastait avec la déception que l’on avait ressentie la veille, avec l’élimination des Diables rouges.

Cinq semaines sans la famille, ça fait long.

C’est long et il y a un manque. Heureusement, comme on avait des récup, dans la foulée, je partais avec la famille. C’est indispensable. L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle est particulièrement difficile à trouver dans ce métier.

Aujourd’hui que la page est tournée, suivez-vous encore autant l’actu sportive depuis vos lieux de villégiature ?

La page n’est pas vraiment tournée parce que je reste un féru d’informations et pas seulement sportives. Et avec les smartphones, il est plus facile de rester branché sur l’actu. Mais cela ne prend pas le pas sur le reste. J’ai aujourd’hui un certain détachement que j’avais forcément moins en étant chef des sports.