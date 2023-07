Le Labo Astrid, un nouveau lieu de création à Namur

Cette fois, le CRC met à disposition un bâtiment situé au 22 de l’avenue Reine Astrid à Salzinnes en partenariat avec le BEP. "Le Bureau économique de la province l’a racheté pour son projet de green start-up village autour du Trakk. En attendant, il est vide et nous pouvons l’occuper dès le 1er septembre durant un an, explique Julien Gaspart, chargé de projets au CRC. Le bâtiment est tellement grand que nous n’en occuperons qu’une partie. Il sera divisé en plusieurs petits espaces/ateliers de création de différentes superficies destinés à des artistes namurois·e·s."

Créer une émulation

Les créateurs et créatrices qui ont besoin d’un local pour développer leurs projets artistiques ou leurs activités professionnelles peuvent contacter le CRC dès maintenant. Jusqu’à présent, des groupes musicaux, des compagnies théâtrales et des plasticien(ne)s ont déjà manifesté un intérêt.

Des graphistes, designers, vidéastes, céramistes, artistes du bois ou du métal, stylistes, scénaristes, écrivain·e·s et bien d’autres sont les bienvenus. "Rassembler tous ces artistes et créateurs génère une émulation, une effervescence, et permet des échanges, des connexions voire des collaborations entre eux, souligne Julien Gaspart. Outre les ateliers de création privés ou partagés à louer à des prix démocratiques, deux plus grands espaces de 80 m2 chacun seront aménagés: l’un disposera d’une cuisine et d’un espace commun convivial et l’autre servira à des répétitions. Un planning permettra de réserver différentes plages horaires."

Les artistes pourront y rester plusieurs jours, semaines ou mois en fonction des diverses demandes. "C’est ouvert et modulable", précise-t-il. Le bâtiment dispose aussi d’une cour à l’extérieur. "On verra ce qu’on va en faire, notamment en discutant avec le comité de quartier de Salzinnes, ajoute Julien Gaspart. L’objectif est de tisser des liens. Pourquoi ne pas y organiser des séances de yoga, un brunch ou y faire un skatepark par exemple ? Tout cela se fera bien sûr en co-construction avec le comité de quartier et les artistes."

L’appel aux artistes intéressés est lancé durant tout l’été. À deux pas du centre-ville, le Labo Astrid, sera le nouveau lieu pour imaginer et concevoir ses projets créatifs les plus fous.

Par ailleurs, le CRC signale aux musicien(ne)s que des espaces insonorisés de répétition se libèrent cet été. Pour répéter, enregistrer du son ou chanter avec son groupe, rendez-vous à la Coal Box, rue des Métiers à Suarlée.

Infos sur le Labo Astrid et la Coal Box sur le site www.comptoirdesressourcescreatives.be et ses réseaux sociaux.