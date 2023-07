La Bruyère: les agriculteurs n'ont pas la culture des vacances, selon la présidente de la FWA Marianne Streel

Oui, c’est une réalité. Surtout au niveau de l’élevage. Les animaux demandent une présence le matin, le soir et une surveillance constante. Quand on exploite en famille, les enfants peuvent prendre le relais quelques jours pour que les parents puissent s’absenter. C’est vrai aussi pour les frères et sœurs.

Et pour ceux qui ne peuvent pas compter sur la famille, existe-t-il des possibilités ?

Ils peuvent faire appel au service de remplacement. Les agriculteurs payent une cotisation et un ouvrier polyvalent peut alors suppléer. Les accidents de la vie sont prioritaires. Mais les agriculteurs peuvent aussi y souscrire pour souffler quelques jours. Ils payent alors plus cher les heures de travail du remplaçant.

Les cultivateurs, eux, peuvent s’organiser en fonction du calendrier, des saisons. Mais c’est moins vrai que par le passé.

Avec le dérèglement climatique, il y a une plus grande imprévisibilité qu’auparavant. La fin du mois de juin, par exemple, était une période d’ordinaire plus calme. Ce n’est plus le cas. J’en connais qui ont déjà commencé les moissons. Quand on a la possibilité de s’absenter, c’est souvent en dernière minute et il faut faire avec les lieux de vacances encore disponibles. La capacité d’adaptation fait partie du métier. Et puis, dans le secteur, il faut bien savoir qu’il y a des familles qui ne partent jamais en vacances, soit parce qu’elles veulent rester avec leurs bêtes, soit parce que le revenu agricole ne le leur permet pas. Pour d’autres, les quatre jours de la Foire de Libramont sont les seules vacances annuelles.

Dans un tel contexte, les grands voyages qui durent plusieurs semaines, il faut oublier ?

Ils en font, mais ils attendent d’être pensionnés. Souvent, ils partent en groupe d’agriculteurs et lorsqu’ils voyagent, beaucoup vont visiter des fermes pour voir ce qui se fait ailleurs et ils aiment partager leur expérience au retour.

On ne déconnecte donc jamais.

Quand un agriculteur part, il a toujours un œil sur la météo qu’il fait chez lui. Et dès qu’il arrive quelque part, il donne un coup de fil pour savoir comment ça se passe à la maison.

Et vous, partirez-vous en vacances cette année ?

Oui, j’irai en Espagne en famille. Le travail syndical a été dur. Je vais donc en profiter pour lire tous les livres que je n’ai pas pu lire cette année. J’adore ça. Je commence par un roman qui a été l’une des meilleures ventes de l’année. Ça me permet de décrocher. Ensuite, il y a toujours un ouvrage plus historique et aussi l’une ou l’autre publication qui traite d’agriculture pour se tenir au courant.