Gare de Namur: des escalators et des ascenseurs bientôt installés

La députée namuroise a toutefois souhaité interroger le ministre fédéral écologiste sur la nécessaire remise à niveau de certains équipements, car les ascenseurs et escalators sont fréquemment en panne ou hors service, rendant la situation problématique, notamment pour les seniors et les personnes à mobilité réduite (PMR). Ces moyens d’accès sont vieillissants, voire en fin de vie, et ne répondent plus aux normes de qualité attendues.

Dans sa réponse, Georges Gilkinet indique que de nouveaux escalators et ascenseurs ont été commandés par la SNCB pour accéder à la gare depuis le boulevard du Nord. Ils seront placés dans les prochains mois et la gestion en sera confiée à la SNCB (et non plus au SPW). "Le renouvellement ne se limitera pas uniquement au remplacement de ces appareils, précise le ministre. L’ensemble de la zone sera complètement réaménagé: nouveaux revêtements (sol et murs), nouvel éclairage, nouvelle signalétique et placement de caméras. La publication du marché est en cours."

En gare, les ascenseurs sont malheureusement la proie d’incivilités et de vandalisme. Les gestionnaires de la gare sont attentifs à réduire au maximum les nuisances liées aux pannes et celles-ci sont réparées le plus vite possible. Cependant, les temps de livraison de certaines pièces de rechange sont parfois assez longs, ce qui retarde les délais de résolution.

Vandalisme aussi à la passerelle d’Herbatte

Concernant la passerelle d’Herbatte, autre préoccupation des habitants du quartier, le ministre signale que les différents contacts utiles se poursuivent afin de la sécuriser et d’en faciliter les accès.

Infrabel a mis en œuvre les différentes actions qui sont de son ressort: la remise en état des ascenseurs avec la société OTIS et la mise en place d’un éclairage provisoire. Pour cela, contact a été pris avec l’opérateur ORES et commande a été passée auprès de ses services.

En décembre dernier, l’annonce de la remise en service des ascenseurs de la passerelle avait réjoui les navetteurs. Malheureusement, tout récemment, un ascenseur de la passerelle a fait l’objet d’actes malveillants. Plusieurs pièces électriques doivent être remplacées. Leur fourniture est prévue ces prochaines semaines. Le ministre déplore que la passerelle soit très souvent dégradée. "Cela constitue des coûts importants pour Infrabel. Des montants qui ne peuvent dès lors pas être consacrés à l’entretien ou à l’amélioration du réseau."