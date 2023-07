Chimsco engage une quinzaine de personnes pour soutenir sa croissance

Porté par un promoteur bruxellois, Green River est un projet immobilier prévoyant la construction de 130 lodges écoresponsables dans le parc du Rahet, à Hotton. À deux pas de Durbuy, ces logements en bois d’une cinquantaine de mètres carrés et pouvant accueillir de 4 à 6 personnes, sont destinés à devenir des secondes résidences. Chimsco est chargé de les produire. "Les dernières autorisations de permis sont attendues dans les deux prochains mois. Après la viabilisation du site, la production pourrait débuter fin 2023, début 2024", explique Xavier Michaux. Il n’est cependant pas question de s’y prendre à la dernière minute. Depuis plusieurs mois déjà, l’entreprise prépare minutieusement ce projet colossal qui imposera un rythme soutenu. "Nous tablons sur la production de 10 lodges par mois pendant 13 mois."

Construction en atelier

Les trois modèles de lodges seront construits à 80% en atelier. Les différents éléments seront ensuite acheminés sur site pour ne faire qu’un avec l’ossature bois.

Afin d’honorer ce contrat et maintenir ses autres activités qui, elles aussi, ne cessent de se développer, l’entreprise, qui compte une septantaine de collaborateurs, va devoir recruter. Entre 10 et 15 emplois seront à pourvoir au sein de cette structure à l’environnement de travail familial. "Nous recherchons différents profils comme des opérateurs de production manœuvre. Il peut donc s’agir de personnes sans compétences spécifiques puisqu’elles seront accompagnées et formées en interne. Mais évidemment il faudra avoir une passion pour la menuiserie et la charpenterie… D’ailleurs, nous recherchons aussi des monteurs, des menuisiers, des charpentiers", détaille Xavier Michaux, tout en ajoutant que des profils administratifs sont également bienvenus.

Selon le patron de Chimsco, l’impact du projet Green River sur l’emploi est plus important encore. "Si l’on compte les sous-traitants qui seront amenés à travailler sur le site pour l’électricité, les sanitaires ou le chauffage, on peut tabler sur un chiffre globalisé d’une cinquantaine d’emplois créés."

Pousser les murs

Pour sa part, en plus de recruter de la main-d’œuvre, Xavier Michaux prévoit de pousser les murs. Depuis deux ans, l’entreprise dispose d’un atelier de plus de 4 000 mètres carrés sur l’ancien site de Thiran, à Achêne. Une demande de permis pour la création d’un hall de 2 000 mètres carrés a été déposée sur les bureaux de l’administration. Un accord est attendu de manière imminente. "Ce hall industriel sera réalisé en bois, en interne à 100%. Nous espérons pouvoir donner le premier coup de pelle fin août, pour que ce hall soit pleinement opérationnel d’ici la fin de l’année."