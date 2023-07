Cerfontaine: à nouveau, le son de l'orgue dans l'église

Alors que l’église date du XVIIe siècle, c’est seulement vers 1904 que l’orgue a été installé grâce au don d’une habitante de Cerfontaine. Il a été réalisé par le facteur d’orgues Félix Joris. Pour en extraire les meilleures sonorités, l’instrument compte 700 flûtes, les plus petites de la taille d’un crayon et les plus grandes atteignant 3 mètres.

Mais voilà, cet instrument était muet depuis une vingtaine d’années, suite à l’usure et à l’encrassement de nombreux petits éléments. En 2021, le facteur d’orgue Benoit Marchand et son équipe réalisent les travaux pour sa remise en service. Il a été nécessaire de démonter des tuyaux, de les nettoyer et de procéder à quelques réparations. Les sommiers ont été démontés pour nettoyage et remplacement des membranes pneumatiques.

L’ensemble de l’intervention a représenté près de 500 heures de main-d’œuvre et concernait, au total, plus de 2 300 pièces diverses en cuir, feutre, peau, étain, papier, métal. Le meuble de l’orgue a également été restauré afin de lui rendre son cachet.

Trois donateurs

On s’en doute, pareil travail ne se fait pas sans délier les cordons de la bourse. Ces travaux ont été financés par trois donateurs: l’ASBL "Musée de Cerfontaine" chère à André Lépine, l’ASBL "Cercle d’Animation" qui a contribué à hauteur de 25% de la facture (soit 5 000 €) et la Commune. Cette dernière est intervenue pour le solde, ainsi que pour les imprévus, principalement le moteur électrique de la soufflerie.

Concerts

Il ne restait plus qu’à laisser la place alors aux artistes pour faire vivre le nouvel orgue, à commencer par Marie Petit, entre autres titulaire de l’orgue de la paroisse de Philippeville. Autre exécutant: Jean-Jacques Roulin, l’organiste de Cerfontaine avec plus de 30 ans d’expérience.

À partir de 2013, iI est devenu organiste à Senzeilles, et, en 2015, à Cerfontaine. Il anime actuellement les messes du secteur pastoral "Les sources de l’Eau d’Heure" qui couvre les six villages de l’entité de Cerfontaine. C’est la chorale de Sivry "La clé de Sivry" qui a complété cet après-midi d’inauguration de l’orgue de Cerfontaine.