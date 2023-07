Brasserie de Silenrieux: "Louise", la petite dernière

Nous sommes le samedi 24 juin. le jour de la fête nationale du Québec. À l’aube d’une journée ensoleillée, l’annonce résonne dans le village.

"Joseph et Sara sont parents !", répète le nouveau grand-père, Jules Baribeau, alias "Le Père Sarasin" et papa de Sara. C’est l’émulation. Les cloches du village sonnent. Les amis se rendent chez Joseph et Sara pour découvrir, dans leur modeste cabane à sucre, à Silenrieux, ce nouveau petit ange appelé "Louise".

La légende de Louise

Et c’est avec des traits un peu tirés sous sa barbe grisonnante que Joseph se présente au village avec son enfant dans les bras. "Voici Louise, le fruit de l’amitié entre Louiseville et Cerfontaine, souligne-t-il. La petite Louise est magnifique avec un visage féerique. Mais elle semble déjà avoir un caractère bien trempé."

La petite Louise sera baptisée à la Foire Verte de l’Eau d’Heure, ce 5 août. Puis cet automne, elle partira à son tour pour découvrir sa famille québécoise lors du "Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville". Invitée d’honneur, elle sera accompagnée d’une belle délégation de marcheurs de Cerfontaine.