Beauraing: un centre culturel délocalisé et ouvert à la jeunesse

Avoir un bâtiment dédié à la culture est une chose indispensable. Dans le cas de Beauraing, ceci permet notamment d’intéresser un jeune public d’autant que sur le territoire communal, il y a près de 3 000 élèves et étudiants.

Depuis un moment, le centre culturel démontre son envie de quitter ses murs. Baptisée "Village People", cette opération est mise en musique pour faire connaître les actions du centre et aller à la rencontre des gens. Durant la crise sanitaire, l’institution a pu tisser des liens particuliers avec la population. Alors que les gens étaient confinés, le centre a lancé son opération "Love Machine". À cette occasion, le camion culturel a été transformé en juke-box et a diffusé des messages positifs vers la population. Il y a eu également l’action "Pause-Café" qui proposait des moments rassembleurs à un moment où les gens avaient besoin d’avoir du soutien.

Pour le futur, et plus précisément les cinq prochaines années, le directeur Thomas Lambotte a indiqué qu’il resterait dans la même philosophie avec des projets tournés vers l’extérieur et rassembleurs.

Dans ses objectifs, et pour avoir les moyens de mener sa politique mixte, il compte intensifier les liens pour obtenir des partenariats. Dans le même temps, Thomas Lambotte espère recevoir la reconnaissance en tant que "centre culturel" auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permettrait de recevoir 125 000 € de subsides tout en comptant sur le soutien de la Province et de la Commune. Histoire d’assurer une longue vie culturelle à Beauraing.