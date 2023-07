Andenne: cet été, un peu de calme pour Paloma Sermon-Daï

Oui, j’en prends. Elles sont assez méritées, je pense. J’ai pas mal travaillé cette année.

Des voyages sont prévus ?

J’ai plusieurs choses de prévu. Là, je vais à un festival à La Rochelle pendant trois jours, donc je vais quand même voyager un petit peu pour le nouveau film. Ensuite, le 20 juillet, je pars à Rome.

Comment aimez-vous profiter de vos congés ?

J’aime beaucoup la mer. J’aime être près de l’eau. Mais j’aime aussi beaucoup la Meuse. Par exemple, cet été, je vais me remettre à la pêche en Meuse. J’aime beaucoup être dans la nature.

Namur est un endroit où vous aimez passer du bon temps ?

Oui, un peu. J’ai ma famille, mes neveux et j’aime passer du temps avec eux. J’aime bien revenir à Namur, c’est la maison.

En vacances, vous êtes plutôt repos ou activités sportives ?

J’ai deux chiens avec lesquels je pars souvent en voyages, donc je fais pas mal de marche. Mais j’aime aussi beaucoup la lecture et je me consacre aussi un peu à mon travail. J’essaie de profiter de mon temps libre pour écrire, car généralement, quand on est un peu au calme comme ça, c’est agréable de pouvoir poser ses idées.

Cet été pourrait être la source d’une prochaine réalisation ?

Peut-être, oui. J’espère en tout cas.

Après être allée à Cannes, estimez-vous que ça pourrait être une destination qui vous convient ?

Non, je ne pense pas. C’est un tourisme un peu trop intense pour moi. Je crois qu’il y a des endroits un peu plus calmes et agréables sur la Côte d’Azur où je pourrais me sentir mieux. Je cherche des endroits plus au calme pour des vacances.

Avez-vous un livre coup de cœur à recommander ?

Il y a le très beau livre de Nicolas Mathieu, Connemara, qui est sorti il y a quelques mois et que j’ai lu directement. Et sinon je me replonge beaucoup dans les œuvres de Nancy Houston, une écrivaine canadienne qui fait de très beaux livres à lire l’été justement.