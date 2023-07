21 juillet à Dinant: des pros pour chronométrer les garçons de café

Le principe de la course de garçons de café (qui fait cette année des émules à Namur) ? Aller le plus vite possible avec un plateau en reversant le moins possible le contenu des verres qui y sont posés. Non sans parcourir des obstacles. Du genre… traverser une camionnette en entrant par l’arrière et en ressortant par une porte latérale. Trois catégories de participants: les pros de l’horeca, les enfants et le "tout public" (sachant que les places sont limitées, il faut s’inscrire). Nouveauté cette année: des professionnels du chronométrage enregistreront les performances. Du sérieux… dans une ambiance qui ne le sera pas.