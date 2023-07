Namur: Nicolas se la joue capitaine casanier

On a le choix. Soit on est hyperactif, on va à Avignon et on multiplie les festivals, soit on s’arrête. Moi j’ai choisi de ne pas être actif et de me poser parce que j’ai eu une année où j’ai beaucoup joué.

Il y a donc des vacances en perspective.

J’ai vraiment envie de rester à Namur, d’être casanier et de profiter de la région… en vivant lentement. Comme durant l’année, je joue pratiquement tous les soirs, je n’ai plus le temps de voir mes amis. J’ai donc dans l’idée de les inviter, de faire la fête avec eux… J’ai aussi la chance d’avoir un grand jardin dans lequel je compte passer du temps. Je me suis trouvé une passion pour les arbres fruitiers.

Dans le milieu artistique, la déconnexion totale ne constitue-t-elle pas un risque ?

C’est quelque chose que je ne fais pas souvent. Quand on s’arrête, il est forcément toujours difficile de reprendre. Mais quand on est dans le concret avec les représentations, les répétitions, il n’y a plus beaucoup de place pour la création. Or, c’est dans les moments de rien que naissent les nouveaux projets, que l’on se "renourrit". Je vais donc consacrer quelques matinées de la semaine à écrire une nouvelle pièce. Et fin août, je serai en charge du Naow festival (Nature art on the water) à la terrasse du Flow (NDLR à Jambes). pour un spectacle poétique autour de la thématique de l’eau. On lira des textes de Rimbaud, Verlaine. Le tout en musique puisqu’il y aura aussi des concerts. C’est prévu pour le 31 août et les 1er, 2 et 3 septembre.

Vous aimez l’eau ?

Oui, j’adore naviguer. J’ai un petit voilier en Bretagne et je compte en profiter quelques jours. J’ai obtenu mon permis il y a moins d’un an. Et puis j’ai un rêve que je compte bien réaliser: celui de conduire un bateau-mouche sur la Meuse et d’y organiser des fêtes.

Et les grands voyages ?

Je suis né au Guatemala. Mes parents y travaillaient comme coopérants. Mon premier voyage, c’était donc quand j’avais 6 mois lorsque nous sommes rentrés en Belgique. Ma maman dit que j’ai le sang latino… pour le côté jovial et festif sans doute.