Jambes: un projet de crèche de 21 places pour "sauver" deux milieux d’accueil

Cette demande de permis est en lien avec la réforme Milac (la réforme des milieux d’accueil de la petite enfance) de l’ONE (l’Office de la naissance et de l’enfance), selon Christophe Capelle, président du conseil d’administration de la Sonefa et conseiller communal (Les Engagés). "D’ici 2025, tous les milieux d’accueil collectifs vont disparaître et se transformer en crèches. Les puéricultrices indépendantes qui travaillent à leur compte ne pourront plus gérer seules des co-accueils", explique-t-il.