Des écoles mieux adaptées à Bouge et Flawinne

À l’école de Bouge Centenaire, un projet de rénovation est sur les rails et figure au budget communal 2023 pour un peu plus de 2 millions€. "La piste d’une extension avait été envisagée mais le projet a été revu afin de coller à la réalité de la centaine d’enfants de maternelle et de primaire", indique l’échevin du Patrimoine, Tanguy Auspert (Les Engagés). L’option finalement retenue a été de démolir une partie des bâtiments actuels pour reconstruire une toute nouvelle aile qui se destine à accueillir quatre classes et un réfectoire d’une capacité de 78 enfants. Au terme des travaux de rénovation, qui devraient durer plus d’un an, les infrastructures flambant neuves seront entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. La population scolaire sera donc, à terme, débarrassée des modules préfabriqués présents sur le site. "Mais dans un premier temps, un nouveau module – qui coexistera avec les anciens – sera mis à disposition de l’école, pendant la durée du chantier afin de ne pas trop perturber le bon déroulement des cours", précise Tanguy Auspert dont les services travaillent de concert avec les équipes en charge de l’Enseignement. Les ambitions pour l’école de Bouge Centenaire ont été dévoilées lors du conseil communal du mardi 27 juin et validées à l’unanimité.

Nouvelles classes à Flawinne

À quelques kilomètres de là, à Flawinne, l’école communale est victime de son succès et les effectifs scolaires avoisinent les 200 élèves. "Avec un nombre toujours grandissant, il faut adapter les infrastructures présentes pour le bien-être de toutes et tous", dit l’échevin. Il est ici prévu de convertir l’ancienne conciergerie, aujourd’hui inutilisée, en deux classes, un bureau et des sanitaires. Des opérations pour lesquelles 311 000 € seront débloqués, Les travaux s’échelonneront sur 150 jours ouvrables.

Il s’agira de la troisième intervention à l’école de Flawinne en peu de temps après le renouvellement de la toiture en 2018 et l’isolation des greniers en 2022.