Beauraing : rien ne repousse sur l’hôtel de l’Aubépine

À la place de l’ancien hôtel de l’Aubépine, véritable institution dans la région à l’époque (il pouvait accueillir jusqu’à 400 pèlerins par jour), il était prévu de construire un complexe d’une trentaine d’appartements, un tout nouveau petit quartier. Depuis dix ans, l’ancien établissement était devenu un chancre, au milieu de la ville.

Le projet enthousiasmait les autorités locales. Les premiers appartements devaient être livrés fin 2024.

Au début de cette année, les travaux de démolition ont été lancés. Le bâtiment a été mis à terre. Depuis, plus rien ne bouge.

"On y va à tâtons"

Mais que se passe-t-il ? "Je n’ai pas grand-chose à dire, pas de commentaire à faire", répond d’abord prudemment un des responsables de la société Arcopro, qui porte le projet. Avant d’être plus loquace, face aux craintes et rumeurs relayées. "Vu la conjoncture actuelle, le coût des matériaux, les taux auprès des banques qui augmentent, on préfère être prudents, gérer ça en bon père de famille et mettre les travaux en stand-by pour le moment. On y va à tâtons", confie notre interlocuteur qui préfère ne pas être nommé.

Quant à la rumeur du départ d’un des associés de la société Arcopro (qui regroupe en fait trois sociétés), qui aurait entraîné l’arrêt des travaux, il dément. "Personne n’a claqué la porte", dit-il.

L’homme est un peu agacé d’être sans cesse interpellé par rapport à ce chantier. "On a démoli le bâtiment parce qu’il y avait des doléances de riverains qui se plaignaient des débris qui tombaient sur la route. On a donc couché le bâtiment, pour répondre à leur demande. Ce qui nous a coûté de l’argent. Pour le reste, ça suit son cours en fonction de la réalité du moment."

Cinq ans pour construire

Le promoteur ajoute: "Je ne vais pas lancer la construction de 32 appartements si je ne sais pas ensuite les vendre. Quand les choses se stabiliseront, on remettra tout en route. On a cinq ans pour construire."

Il comprend malgré tout les interrogations des Beaurinois face à ce chantier à l’arrêt. "Je peux entendre que les gens se posent des questions. Mais on raconte tout et n’importe quoi. On ne veut juste pas se brûler les ailes et faire ça intelligemment. On ne prendra aucun risque parce que c’est compliqué pour le moment dans le marché de l’immobilier."

Et de préciser: "C’est un sentiment général. D’autres grosses sociétés de construction calment le jeu parce qu’elles ne vendent plus. On ne va pas faire les malins et sortir 32 appartements de terre alors qu’il n’y a plus de pouvoir d’achat. On ne va pas avancer maintenant juste pour faire plaisir aux habitants . Il faut se rendre compte que c’est complexe, qu’on marche sur des œufs depuis une bonne année."

"Les planètes ne s’alignent pas pour le moment"

Depuis qu’ils ont acheté en 2020, rien n’est simple dans ce dossier. "On a eu beaucoup de bâtons dans les roues. On n’est pas aidé par la guerre en Ukraine, et les prêts bancaires ne suivent pas. Les planètes ne s’alignent pas pour le moment."

Pas question pour autant d’abandonner la construction pour laquelle un permis a été octroyé. "Ce n’est pas l’intention. La Commune, c’est un projet qui lui tient à cœur. De notre côté, nous sommes emballés depuis le début. Mais il faut que les banques prêtent et que les matériaux diminuent . Il faut attendre pour revenir à des prix plus abordables pour les acheteurs et pour nous. Il faut que ça se stabilise."

Pour lui, ce dossier délicat aboutira, quoi qu’il arrive. "Les appartements sortiront de terre. Il faut juste être patients. Même si on décidait de vendre le projet, il se fera."