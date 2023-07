Walcourt: des jeunes qui ont le folklore dans le sang à Thy-le-Château

Les corps d’office des compagnies Saints-Pierre-et-Paul et des zouaves ont formé une haie d’honneur sur le RAVeL pour laisser passer les jeunes marcheurs de "La Relève" qui avaient revêtu leurs grandes tenues et étaient, pour l’occasion, accompagnés d’une formation musicale.

Sous le chapiteau qui était noir de monde, Dimitri Bayet, l’un des membres de l’intendance de "La Relève" a tenté de se faire entendre pour rappeler à tous et toutes les débuts de cette jeune marche qui a vu le jour en 1963.

"À l’époque, l’instituteur en chef Jean Derzelle et le garde champêtre Robert Demonté constatent que nombreux étaient les jeunes qui défilaient aux côtés des adultes dans la grande marche, rappelle Dimitri Bayet. C’est ainsi qu’avec l’accord d’Alfred Traignée, bourgmestre de l’époque, et l’avis favorable d’Oscar Coquelet, Léon Renaux et Abel Blampain, membres du corps d’office de la grande marche, ont fondé"La Relève"."

Remerciements

Après la démission de MM. Derzelle et Demonté, José Jacobs et Jean Moure ont pris la relève avec leur épouse respective, Astrid Boeckx et Anne-Marie Luc. Par la suite, Bruno Cavion et Anne-Marie Fauvergenne les rejoindront. Aujourd’hui, ce sont leurs enfants, à savoir Pascal, Didier, Christian, Michel accompagnés de Sylvio, Mathys et de Justin (le petit dernier) qui poursuivent l’aventure à leur tour.

Des médailles et des cadeaux ont été remis à tous ces jeunes marcheurs et tous ces bénévoles qui travaillent dans l’ombre pour que "La Relève" puisse marcher. Ceux qui sont disparus n’ont pas été oubliés, de même que le parrain de la compagnie, Jacques Ganty.

Après cette réception, "La Relève" a défilé, en batterie et en fanfare, à travers les rues de Thy-le-Château. Dimanche, des délégations des jeunes marches de l’entité, parmi lesquelles Walcourt et Yves-Gomezée, ont accompagné "La Relève" sur le Tour Saint-Pierre. Tout au long de la journée qui s’est déroulée sans pluie et avec une météo plus respirable que le week-end dernier, un public nombreux était présent pour admirer ces trois belles compagnies de Thy-le-Château.

Comme dans toute marche, l’apothéose de la journée s’est déroulée en début de soirée avec la rentrée au cœur du village devant des centaines de personnes massées entre l’église et le château qui confèrent véritablement un plus à l’événement.

La très belle châsse, portée par les artilleurs, clôturait le cortège. La journée s’est achevée devant l’ancienne maison communale avec le traditionnel feu de file des voltigeurs-tromblons et le vin d’honneur offert aux édiles communaux.