Rochefort: à l'archéoparc de Malagne on va fabriquer du verre comme les romains

Les 15 et 16 juillet, le "rendez-vous gallo-romain" estival proposera comme de coutume des spectacles de gladiateurs, des combats entre légionnaires et redoutables guerriers celtes. Mais aussi des ateliers: pain, cervoise, poterie etc.

Ce week-end sera aussi le cadre d’un événement scientifique de haut vol, auquel le public pourra assister. Il s’agit de mener une expérience d’archéologie expérimentale comme on les multiplie à Malagne, depuis des années. Ce sera l’aboutissement du projet "Specularia", né de la volonté d’une doctorante de l’université de Namur, de percer les derniers mystères de la fabrication du verre (pour vitres) entre le 1er et le V siècle de notre ère, dans notre partie de Gaule et en Germanie inférieure. Géradline Frère veut répondre aux questionnements qui subsistent sur les techniques de l’époque. Les 15 et 16 juillet, ce sera l’expérimentation publique des recherches, sur la manière d’étirer le verre en fusion et de le façonner avec des outils.

Pour mener à bien cette expérience, des artisans du verre seront là en renfort. Trois Français, grands spécialistes du travail de cette matière: Chloé Grevaz, François Dubois et Alain Guillot. Tous les trois sont spécialisés dans la fabrication de verre selon les techniques de différentes époques. Mais remonter aussi loin que l’Antiquité romaine relève du défi, tant pour eux que pour les scientifiques: les connaissances des uns renforcent celles des autres.

Des fours à verre ont été construits à Malagne pour cet événement, ils resteront à l’archéoparc à l’issue du week-end de la mi-juillet, pour être intégrés au parcours didactique. Les résultats de l’expérience seront quant à eux valorisés auprès du monde scientifique, mais également des écoles et du grand public.

Tandis qu’un film documentaire sera réalisé et diffusé dans des festivals d’archéologie.

Les 15 et 16 juillet de 11h à 18h, rue du Coirbois 85, à Rochefort. Adulte: 13 €/Enfant: 8€/Senior: 11€ – Gratuit pour les Rochefortois. Pains saucisses, bar, aires de pique-nique.www.malagne.be.